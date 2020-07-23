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Захарова потребовала у Киева разъяснений постановления о местных выборах

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Иванов / Звезда / Global Look Press)

Постановление Верховной рады Украины о назначении местных выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Запись брифинга доступна в Facebook ведомства.

«Москва требует от украинских властей разъяснений в связи с постановлением Верховной рады о порядке проведения местных выборов», — сказала Захарова.

По ее словам, организация местных выборов «обусловлена требованиями, которые прямо противоречат минскому комплексу мер», и поэтому ситуация «не может не беспокоить». Речь идет о таких требованиях постановления, как «восстановление украинского конституционного порядка в Донбассе и восстановление контроля Украиной границы с Россией», пояснила Захарова.

Кремль увидел опасную тенденцию в заявлениях Киева о минских соглашениях
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Ранее, 9 июля, украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что минские соглашения неактуальны, а сроки, предусмотренные в них, уже истекли. Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак в ответ на заявление Резникова указал, что эти слова могут означать выход Киева из минского и нормандского форматов по урегулированию в Донбассе.

Кроме того, об «опасной тенденции» в заявлениях Киева о минских соглашениях 17 июля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения
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