Захарова потребовала у Киева разъяснений постановления о местных выборах

Мария Захарова (Фото: Алексей Иванов / Звезда / Global Look Press)

Постановление Верховной рады Украины о назначении местных выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Запись брифинга доступна в Facebook ведомства.

«Москва требует от украинских властей разъяснений в связи с постановлением Верховной рады о порядке проведения местных выборов», — сказала Захарова.

По ее словам, организация местных выборов «обусловлена требованиями, которые прямо противоречат минскому комплексу мер», и поэтому ситуация «не может не беспокоить». Речь идет о таких требованиях постановления, как «восстановление украинского конституционного порядка в Донбассе и восстановление контроля Украиной границы с Россией», пояснила Захарова.

Ранее, 9 июля, украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что минские соглашения неактуальны, а сроки, предусмотренные в них, уже истекли. Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак в ответ на заявление Резникова указал, что эти слова могут означать выход Киева из минского и нормандского форматов по урегулированию в Донбассе.