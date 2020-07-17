Кремль увидел опасную тенденцию в заявлениях Киева о минских соглашениях

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Москву беспокоят заявления Киева о том, что минские соглашения потеряли свою актуальность и их необходимо пересмотреть или заменить более современным документом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — сказал Песков.

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