В Минздраве допустили «некоторый подъем» заболеваемости COVID-19 осенью

Осенью в России может вырасти заболеваемость коронавирусом, однако значительного прироста новых случаев не ожидается, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Его слова передает ТАСС.

«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний», — сказал Чуланов.

Осенью происходит формирование новых коллективов, в том числе в школах, вузах и на рабочем месте, отметил инфекционист. По его словам, это создает условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе для коронавируса. Поэтому в осенний сезон может произойти «некоторый подъем» заболеваемости, указал Чуланов.

«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — подчеркнул инфекционист.