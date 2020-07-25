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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве допустили «некоторый подъем» заболеваемости COVID-19 осенью

Осенью в России может вырасти заболеваемость коронавирусом, однако значительного прироста новых случаев не ожидается, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Его слова передает ТАСС.

«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний», — сказал Чуланов.

Осенью происходит формирование новых коллективов, в том числе в школах, вузах и на рабочем месте, отметил инфекционист. По его словам, это создает условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе для коронавируса. Поэтому в осенний сезон может произойти «некоторый подъем» заболеваемости, указал Чуланов.

«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — подчеркнул инфекционист.

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Общество
Фото: Николай Титов / Global Look Press

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока власти не планируют вводить в городе новый карантин в сентябре. По его словам, ситуация в городе «позитивно стабильная».

Несмотря на замедление пандемии коронавируса в России, усиление ограничительных мер не исключено в случае второй волны, отметил 20 июля советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. По его словам, рост заболеваемости может произойти в сентябре-октябре текущего года и совпасть с сезоном респираторных инфекций. При этом такого подъема заболеваемости, как нынешней весной, уже не будет, указал Малеев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, коронавирус
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