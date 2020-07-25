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Полиция опровергла драку между армянами и азербайджанцами на юге Москвы

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В Москве на улице Маршала Захарова подрались пьяные граждане, конфликт не носил межнационального характера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По данным московской полиции, в результате субботней стычки близ дома № 16 по улице Маршала Захарова пострадал один человек. Госпитализация не понадобилась. Полицейские устанавливают участников инцидента.

25 июля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что полиция проводит проверку в связи с очередной массовой дракой, предположительно между выходцами из Армении и Азербайджана, завязавшейся на улице Маршала Захарова.

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Сотрудники МВД задержали в субботу девять человек в связи с драками 24 июля. Как уточняет ТАСС со ссылкой на полицию, речь идет об участниках стычек между армянами и азербайджанцами.

По данным пресс-службы столичного МВД, инциденты произошли в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), а также на западе Москвы. В ходе стычки в ТиНАО пострадал один человек. На западе столицы были разбиты стекла в кафе и на автомойке, один из посетителей получил травмы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Первые драки между выходцами из Армении и Азербайджана произошли в ночь на 24 июля. Днем 24 июля стычки продолжились.

Теги: Москва, драка
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