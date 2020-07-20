Академик РАН допустил усиление ограничений в случае второй волны COVID-19

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая ожидается в сентябре-октябре текущего года, совпадет с сезоном респираторных инфекций, при этом в России возможно усиление ограничительных мер. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Несмотря на то, что распространение вируса в России замедлилось, оно по-прежнему продолжается, тогда как в других странах ежедневный прирост очень большой, отметил Малеев.

«Недавно обсуждалась вероятность второй волны. Опасение оправдано: наступит сезон гриппа, одна инфекция может наложиться на другую. И надо будет дифференцировать больных, проводить диагностику. Возможно, усиливать ограничительные меры», — добавил академик.

По его словам, в России и других странах еще не закончилась первая волна пандемии. Однако «в целом в мире даже пика еще нет, до затухания эпидемии далеко», считает эксперт.

Судя по тому, что происходит в других странах, академик предположил, что такого тотального подъема заболеваемости, как нынешней весной, уже не будет.

По его словам, «скорее всего, дальше коронавирус будет проявляться локальными вспышками, а большой волны не возникнет».

«Могу сказать: заболеваемость останется и будет. В сентябре-октябре, когда начнется сезон респираторных инфекций, подъем ожидаем, никуда мы от него не денемся», — добавил эпидемиолог.

Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов сообщил, что осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. По его словам, вторая волна COVID-19 будет слабее первой.

В свою очередь,экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман говорил, что новую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре.