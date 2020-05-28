Павел Дуров пожертвовал ₽6,5 млн на благотворительный проект Егора Жукова

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сделал пожертвование в 10 биткоинов (более 6,5 млн руб. по курсу на 28 мая) в адрес благотворительного проекта «Взаимопомощь» бывшего фигуранта «московского дела» студента Егора Жукова. Об этом Жуков сообщил в Instagram.

«Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект», — написал активист. По его словам, благодаря этому взносу несколько тысяч человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в период эпидемии коронавируса, получат бесплатные продуктовые наборы.

Жуков также отметил, что его проект уже оказал помощь примерно 3 тыс. человек.

Егор Жуков — один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года во время массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.