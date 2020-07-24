За время пандемии магазинам Москвы выписали более 5 тыс. штрафов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Власти Москвы выписали свыше 5 тыс. штрафов магазинам, в которых сотрудники или покупатели не соблюдали масочный режим. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Есть жесткие требования по соблюдению масочного режима. Штрафы на физических лиц — 4 тыс. руб. Предприятия, которые не могут обеспечить, относятся к этому поверхностно, будут штрафоваться на 200–300 тыс. руб.», — напомнил Немерюк.

Глава департамента заявил, что «народ легкомысленно относится к масочному режиму».

Масочный режим в Москве действует с 12 мая, надевать средства защиты было необходимо на работу и в общественном транспорте, а с 1 июня ношение масок было обязательным при любом выходе на улицу.