Российские пранкеры сообщили о звонке Монике Левински

Как отметил Кузнецов, было интересно узнать, как сейчас живет Левински и как вспоминает историю с Биллом Клинтоном. «Стало понятно, что она полностью себя посвятила общественной деятельности, борьбе с буллингом», — рассказал Кузнецов.

В 1995 году 22-летнюю Левински приняли на работу в Белый дом, Билл Клинтон был тогда президентом США. В 1998 году стало известно о связи между ними. Президент вначале отрицал эту информацию, его обвинили во лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию, однако в итоге сенат отказался объявлять ему импичмент.

Ранее Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша под предлогом поздравления с победой в президентских выборах. Собеседник польского лидера спрашивал его о ситуации с коронавирусом, правах ЛГБТ, сносе советских памятников и споре об истории с президентом России Владимиром Путиным.

Глава польского МИДа Яцек Чапутович после звонка пранкеров обвинил Россию в дезинформации, предположительно, направленной на создание противоречий между Польшей и Украиной. По мнению Чапутовича, об этом свидетельствуют провокационные вопросы, заданные Дуде.