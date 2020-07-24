Российские пранкеры сообщили о звонке Монике Левински
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), сообщили о своем звонке Монике Левински. Запись разговора опубликована на YouTube.
На ней слышно, как женский голос общается с собеседницей, которая представилась экоактивисткой Гретой Тунберг.
На записи собеседница пранкеров говорит, что у них есть нечто общее, так как они обе пережили публичную травлю, с которой им помогли справиться их семьи. Она также указывает, что старается держаться подальше от политики, поскольку ее активизм осуждают представители всех партий.
Владимир Кузнецов пояснил РБК, что запись разговора с Левински была выложена в интернет ко дню ее рождения. «Это своеобразный подарок», — пояснил он, назвав Левински «интересной фигурой».