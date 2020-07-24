Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 14:05
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире в Сочи Спорт, 22:17 Российские пранкеры сообщили о звонке Монике Левински Общество, 22:06 Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло Экономика, 22:04 СМИ узнали об интересе «Спартака» к футболисту сборной Австралии Спорт, 21:52 Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Общество, 21:39 Владелец «Бабушки Агафьи» назвал странность в иске с «восемью нулями» Бизнес, 21:35 Мел Гибсон переболел коронавирусом Общество, 21:10 Если подвел вклад: как получить хорошую доходность в эпоху низких ставок Инвестиции, 21:09 Клишас исключил цель «все бегом вносить» после поправок в Конституцию Политика, 21:08 Госдеп анонсировал консультации России и США в Вене по вооружениям Политика, 21:06 «Северсталь» объявила о девяти случаях заражения коронавирусом Спорт, 20:58 В Святой Софии закрыли христианские мозаики Общество, 20:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля Общество, 20:37 Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla Бизнес, 20:33
Общество ,  
0 

Российские пранкеры сообщили о звонке Монике Левински

Моника Левински
Моника Левински (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), сообщили о своем звонке Монике Левински. Запись разговора опубликована на YouTube.

На ней слышно, как женский голос общается с собеседницей, которая представилась экоактивисткой Гретой Тунберг.

На записи собеседница пранкеров говорит, что у них есть нечто общее, так как они обе пережили публичную травлю, с которой им помогли справиться их семьи. Она также указывает, что старается держаться подальше от политики, поскольку ее активизм осуждают представители всех партий.

Владимир Кузнецов пояснил РБК, что запись разговора с Левински была выложена в интернет ко дню ее рождения. «Это своеобразный подарок», — пояснил он, назвав Левински «интересной фигурой».

Президент Польши заподозрил пранкеров из-за произношения слова «зубровка»
Общество
Анджей Дуда

Как отметил Кузнецов, было интересно узнать, как сейчас живет Левински и как вспоминает историю с Биллом Клинтоном. «Стало понятно, что она полностью себя посвятила общественной деятельности, борьбе с буллингом», — рассказал Кузнецов.

В 1995 году 22-летнюю Левински приняли на работу в Белый дом, Билл Клинтон был тогда президентом США. В 1998 году стало известно о связи между ними. Президент вначале отрицал эту информацию, его обвинили во лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию, однако в итоге сенат отказался объявлять ему импичмент.

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Общество
Зденек Гржиб

Ранее Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша под предлогом поздравления с победой в президентских выборах. Собеседник польского лидера спрашивал его о ситуации с коронавирусом, правах ЛГБТ, сносе советских памятников и споре об истории с президентом России Владимиром Путиным.

Глава польского МИДа Яцек Чапутович после звонка пранкеров обвинил Россию в дезинформации, предположительно, направленной на создание противоречий между Польшей и Украиной. По мнению Чапутовича, об этом свидетельствуют провокационные вопросы, заданные Дуде.

Теги: Вован и Лексус, новости, пранк
Материалы по теме
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Политика
Президент Польши заподозрил пранкеров из-за произношения слова «зубровка»
Общество
Российские пранкеры записали разговор с президентом Польши
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter