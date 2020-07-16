МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Пранкеры, позвонившие президенту Польши и задававшие ему провокационные вопросы, намеревались таким образом посеять противоречия между Варшавой и Киевом. Дуда в этих условиях держался хорошо, считает глава польского МИДа

Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».

«Мы оцениваем это как деятельность России по дезинформации, возможно, направленную на создание противоречий между Польшей и Украиной. На это указывают задавшиеся вопросы», — сказал Чапутович. Он заявил, что борьба с «российской дезинформацией» продолжается. «Мы должны остерегаться попыток перехватить разговоры и выдать себя за других», — добавил он. Власти Польши уже начали расследование случившегося, и если оно стало результатом чьей-то халатности, последуют выводы.

Комментируя содержание разговора Анджея Дуды с пранкером, Чапутович счел, что президент держался хорошо. «Ответы президента были правильными и не подвергали Польшу угрозе каких-либо недоразумений в отношениях с другими странами», — сказал глава польского МИДа.

Накануне инцидент со звонком российских пранкеров президенту комментировала спикер сейма Польши Эльжбета Витек. Она заявила, что этот случай не является необычным, поскольку жертвами обмана со стороны пранкеров уже становились политики по всему миру.

Пранкеры позвонили президенту Польши вскоре после его победы на президентских выборах, прошедших в выходные. В разговоре телефонный хулиган представился генсеком ООН Антонио Гутерришем. Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказывал РБК, что они связались с Дудой через офис президента, представившись ассистентами генсека. «То есть мы оставили свой номер как якобы ассистенты генсека ООН, они нам два раза перезванивали, уточняли детали, и где-то за два часа до самого разговора нам дали номер офиса президента, в котором он тогда находился, где нас и переключили на него», — сказал Кузнецов.