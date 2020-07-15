Президент Польши заподозрил пранкеров из-за произношения слова «зубровка»

Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что заподозрил неладное во время разговора с российскими пранкерами, позвонившими ему от имени генерального секретаря ООН, из-за того, что его собеседник слишком хорошо выговаривал название алкогольной настойки «Зубровка». Об этом политик написал в Twitter.

«Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не произносит слово «зубровка» так хорошо», — сообщил Дуда, снабдив свое сообщение смайликом. При этом он отметил, что голос собеседника был «очень похожим».

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с польским политиком после его переизбрания 13 июля в качестве президента. Они изобразили поздравительный звонок от генсека ООН Антониу Гутерриша. Один из пранкеров спрашивал президента о ситуации с коронавирусом, правах ЛГБТ-сообщества и споре с российским лидером Владимиром Путиным насчет Второй мировой войны. Пранкер Кузнецов говорил РБК, что, по его мнению, Дуда не понял, что его разыгрывают.