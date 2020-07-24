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Политика ,  
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Госдеп анонсировал консультации России и США в Вене по вооружениям

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Представители России и США встретятся в Вене для обсуждения ядерной доктрины и трехстороннего контроля над вооружениями. Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Заседание российско-американской рабочей группы состоится с 28 по 30 июля. «Официальные лица обсудят ядерную доктрину и боеголовки, а также прозрачность и проверяемость в рамках усилий США по установлению трехстороннего контроля над вооружениями», — отмечается в сообщении.

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В американскую делегацию войдут представители внешнеполитических ведомств, обороны и энергетики, а также советов безопасности.

Накануне президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Лидеры обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, в частности ситуацию с Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Трамп и Путин подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этому вопросу.

Россия и США заключили СНВ-3 в 2010 году, договор истекает в 2021-ом, и о его продлении стороны все еще не могут договориться. СНВ-3 предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

Материал дополняется

Теги: США, Вена, ядерное оружие
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