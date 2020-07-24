Медведев попросил Баку и Ереван не совершать необдуманных действий
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал лидеров Армении и Азербайджана воздержаться от необдуманных действий. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий», — говорится в сообщении.
Медведев также отметил, что в Совете безопасности обсудили отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете военного столкновения на границе республик.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания назвал ситуацию на границе Армении и Азербайджана очень чувствительной.
провел встречи с представителями армянской и азербайджанской диаспор. Они обсудили роль общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории России. Также участники встречи отметили необходимость вклада обеих общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Ереваном и Баку.