Медведев попросил Баку и Ереван не совершать необдуманных действий

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал лидеров Армении и Азербайджана воздержаться от необдуманных действий. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий», — говорится в сообщении.

Медведев также отметил, что в Совете безопасности обсудили отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете военного столкновения на границе республик.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания назвал ситуацию на границе Армении и Азербайджана очень чувствительной.