Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 14:05
В Святой Софии закрыли христианские мозаики Общество, 20:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля Общество, 20:37 Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla Бизнес, 20:33 Медведев попросил Баку и Ереван не совершать необдуманных действий Политика, 20:30 В Англии объявили дату старта следующего сезона премьер-лиги Спорт, 20:18 В психоневрологическом интернате на Алтае у 21 человека выявили COVID-19 Общество, 20:16 Фигуристка сборной России переболела коронавирусом Спорт, 19:47 Посольство опубликовало правила для въезжающих в Турцию россиян Общество, 19:43 Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов Финансы, 19:40 Центру «Вектор» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях Общество, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:29 Авиакомпании России заявили о готовности возобновить международные рейсы Общество, 19:16 Патриарх Феодор II и премьер Греции осудили обращение Айя-Софии в мечеть Общество, 19:11 На юго-востоке Москвы загорелся дом Общество, 19:02
Политика ,  
0 

Медведев попросил Баку и Ереван не совершать необдуманных действий

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал лидеров Армении и Азербайджана воздержаться от необдуманных действий. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий», — говорится в сообщении.

Медведев также отметил, что в Совете безопасности обсудили отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, в свете военного столкновения на границе республик.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания назвал ситуацию на границе Армении и Азербайджана очень чувствительной. 

Минобороны Армении заявило об отражении атаки азербайджанского спецназа
Общество
Фото: Reuters
Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской диаспор. Они обсудили роль общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории России. Также участники встречи отметили необходимость вклада обеих общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Ереваном и Баку.

12 июля на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения, стороны заявляли об обстрелах в течение нескольких дней. И Баку, и Ереван сообщали о потерях. 

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже много лет из-за Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть территорию под свой контроль. Позднее государства договорились о прекращении огня.

Теги: Азербаджан, Армения, Нагорный Карабах, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Политика
Посол Армении перечислил приведшие к обострению с Азербайджаном «реалии»
Политика
Читайте на РБК Pro
Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора
Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры
Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии
Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter