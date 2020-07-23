Лавров встретился с представителями армянской и азербайджанской общин

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской диаспор — президентом Союза армян России Арой Абрамяном и председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече обсуждалась роль общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории России в соответствии с действующим законодательством. Также была отмечена важность совместной работы по предупреждению нарушения прав российских граждан по национальному признаку.

Участники встречи отметили необходимость вклада обеих общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Столкновение армянских и азербайджанских военных началось 12 июля. В вооруженном конфликте стороны обвинили друг друга. Ненадолго противостояние прекратилось, однако столкновения несколько раз возобновлялись.