Лавров встретился с представителями армянской и азербайджанской общин
Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской диаспор — президентом Союза армян России Арой Абрамяном и председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым, сообщила пресс-служба МИДа.
На встрече обсуждалась роль общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории России в соответствии с действующим законодательством. Также была отмечена важность совместной работы по предупреждению нарушения прав российских граждан по национальному признаку.
Участники встречи отметили необходимость вклада обеих общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Столкновение армянских и азербайджанских военных началось 12 июля. В вооруженном конфликте стороны обвинили друг друга. Ненадолго противостояние прекратилось, однако столкновения несколько раз возобновлялись.