Мурашко повторил прогноз о сохранении ограничений из-за COVID до февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил свой прогноз о том, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться в России до февраля 2021 года.

«Да, мы движемся этим курсом», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минздрава пояснил, что говорить о переходе в «фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни» можно будет после завершения процесса формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

В июне Мурашко говорил, что гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — сказал тогда министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять.