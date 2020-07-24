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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко повторил прогноз о сохранении ограничений из-за COVID до февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил свой прогноз о том, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться в России до февраля 2021 года.

«Да, мы движемся этим курсом», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минздрава пояснил, что говорить о переходе в «фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни» можно будет после завершения процесса формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

В июне Мурашко говорил, что гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — сказал тогда министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять.

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 мог сформироваться уже примерно у 60% жителей столицы. По его словам, речь идет о Т-клеточном иммунитете, который обычно формируется у большего числа людей, чем иммунитет с антителами к вирусу. Опрошенные РБК вирусологи обращали внимание, что оценить реальное число обладателей клеточного иммунитета на практике невозможно.

23 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус предупредил, что изменения из-за COVID-19 оказались настолько масштабными, что вернуться к «старой нормальности» уже нельзя, а большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса.

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Источник: JHU
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Теги: Михаил Мурашко, коронавирус
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