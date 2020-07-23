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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус предупредил, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса, а вернуться к «старой нормальности» уже нельзя
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По его словам, изменения оказались настолько масштабными, что вернуться к «старой нормальности» уже нельзя, а частью приспособления к «новой нормальности» стал поиск способов сделать жизнь безопаснее.

«Задача в том, чтобы сделать правильный выбор. Мы просим каждого относиться к принятию решений о том, куда пойти, чем заняться и с кем встретиться, как к решению вопросов жизни и смерти. Потому что именно такими они и являются. Может быть, это будет не ваша жизнь. Но ваш выбор может означать выбор между жизнью и смертью для кого-то, кого вы любите, или наоборот, для совершенно незнакомого человека», — заявил Гебреисус.

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19
Общество
Фото: Andre Coelho / Getty Images

Глава ВОЗ предупредил, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса.

«Если там, где вы живете, случаев заражения немного, это еще не значит, что можно расслабиться. Не ждите, что кто-то другой позаботится о вашей безопасности. Мы все должны защищать себя и друг друга», — добавил Гебреисус.

По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире было выявлено почти 15 млн случаев заражения, только за последние сутки число заболевших увеличилось более чем на 205 тыс. Общее число смертей от COVID-19 ВОЗ оценивает более чем в 618 тыс. человек.

При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, а также портала Worldometers, аккумулирующего информацию с сайтов министерств здравоохранения и профильных ведомств других стран, число заболевших уже превысило 15 млн. Университет Хопкинса оценивает число случаев заражения COVID-19 почти в 15,3 млн, а Worldometers — почти в 15,5 млн.

В России с момента начала пандемии выявлено 795 тыс. случаев заражения, умерли 12,9 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВОЗ, коронавирус
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