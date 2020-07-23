Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус предупредил, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса, а вернуться к «старой нормальности» уже нельзя

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По его словам, изменения оказались настолько масштабными, что вернуться к «старой нормальности» уже нельзя, а частью приспособления к «новой нормальности» стал поиск способов сделать жизнь безопаснее.

«Задача в том, чтобы сделать правильный выбор. Мы просим каждого относиться к принятию решений о том, куда пойти, чем заняться и с кем встретиться, как к решению вопросов жизни и смерти. Потому что именно такими они и являются. Может быть, это будет не ваша жизнь. Но ваш выбор может означать выбор между жизнью и смертью для кого-то, кого вы любите, или наоборот, для совершенно незнакомого человека», — заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ предупредил, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса.