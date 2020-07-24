В Москве от COVID-19 выздоровели 462 человека

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За сутки в Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 462 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 в Telegram.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего с начала эпидемии в Москве выздоровели 173 854 человека.

Накануне оперативный штаб столицы сообщил о минимальном числе умерших от заболевания с 15 апреля — умерли 11 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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