Пандемия коронавируса , 24 июл, 09:50
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В Москве от COVID-19 выздоровели 462 человека
За сутки в Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 462 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 в Telegram.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего с начала эпидемии в Москве выздоровели 173 854 человека.
Накануне оперативный штаб столицы сообщил о минимальном числе умерших от заболевания с 15 апреля — умерли 11 человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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