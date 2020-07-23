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Пандемия коронавируса ,  
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Суточная смертность от COVID в Москве оказалась минимальной за три месяца

Всего в Москве с начала пандемии скончались 4375 больных с коронавирусом

За последние 24 часа в Москве умерли 11 больных, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число летальных исходов в столице достигло отметки 4375.

Это минимальное суточное количество смертей с 15 апреля, когда в Москве скончались семь человек. Столица занимает первое место среди регионов по общему числу умерших от коронавируса пациентов. На втором — Санкт-Петербург с 1881 смертью, третье место занимает Подмосковье, где скончались 1075 человек.

Всего в России, с учетом новых данных по Москве, умерли 12 903 человека после заражения коронавирусом.

Собянин заявил о восстановлении трафика на 90% после снятия ограничений
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Также за все время в Москве обнаружили коронавирус у 235 971 человек. Всего в России заражение подтвердили у 795 038 человек.

Количество выздоровевших москвичей уже превысило 173,3 тыс.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заражением в городе «позитивно стабильная». По его словам, Москва уже «прошла свои пороги». «За прошедшие две недели ситуация в Москве не ухудшилась, а значительно улучшилась», — подчеркнул мэр. Он уточнил, что на четверть сократилось число пациентов с инфекцией, которые каждую неделю поступают в больницы, и на 20% — тех, у кого болезнь протекает тяжело и необходимо подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Собянин также опроверг сообщения о том, что власти города рассматривают введение новых ограничений осенью, во время второй волны коронавируса. «Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, ну, а дальше будем ждать появления вакцины, потому что коронавирус сам по себе никуда не делся», — отметил мэр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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