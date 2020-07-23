Суточная смертность от COVID в Москве оказалась минимальной за три месяца

Всего в Москве с начала пандемии скончались 4375 больных с коронавирусом

За последние 24 часа в Москве умерли 11 больных, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число летальных исходов в столице достигло отметки 4375.

Это минимальное суточное количество смертей с 15 апреля, когда в Москве скончались семь человек. Столица занимает первое место среди регионов по общему числу умерших от коронавируса пациентов. На втором — Санкт-Петербург с 1881 смертью, третье место занимает Подмосковье, где скончались 1075 человек.

Всего в России, с учетом новых данных по Москве, умерли 12 903 человека после заражения коронавирусом.