Помощник Зеленского потребовал «уточнить» минские соглашения по Донбассу

По словам Андрея Ермака, украинские власти «не только на словах, но и на деле» доказали, что соблюдают все обязательства, установленные минскими соглашениями

Владимир Зеленский (Фото: EPA / Toms Kalnins / ТАСС)

Минские соглашения, впервые подписанные в 2014 году и предусматривающие, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам помощника Зеленского, новое руководство Украины «не только на словах, но и на деле» доказало, что соблюдает все обязательства, установленные минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположной стороны. «При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», — добавил он (цитаты по ТАСС и Strana.ua).

Ермак сказал, что Киев надеется на поддержку Германии и Франции на запланированных на понедельник, 9 декабря, переговорах в «нормандском формате» в Париже. Говоря о реализации «формулы Штайнмайера», он заявил, что она должна стать частью украинского законодательства только в части регулирования особого статуса некоторых территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее помощник украинского лидера сообщил, что Зеленский по результатам будущей встречи «нормандской четверки» в Париже будет готов внести проект о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса. Речь идет о документе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». По словам Ермака, таким образом Киев готов выполнить один из пунктов минских соглашений, однако федерализация государства неприемлема. «Мы отвергаем разговоры о федерализации Украины, и мы никогда на это не пойдем», — добавил он.