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Политика ,  
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Помощник Зеленского потребовал «уточнить» минские соглашения по Донбассу
По словам Андрея Ермака, украинские власти «не только на словах, но и на деле» доказали, что соблюдают все обязательства, установленные минскими соглашениями
Владимир Зеленский (Фото: EPA / Toms Kalnins / ТАСС)

Минские соглашения, впервые подписанные в 2014 году и предусматривающие, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам помощника Зеленского, новое руководство Украины «не только на словах, но и на деле» доказало, что соблюдает все обязательства, установленные минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположной стороны. «При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», — добавил он (цитаты по ТАСС и Strana.ua).

Ермак сказал, что Киев надеется на поддержку Германии и Франции на запланированных на понедельник, 9 декабря, переговорах в «нормандском формате» в Париже. Говоря о реализации «формулы Штайнмайера», он заявил, что она должна стать частью украинского законодательства только в части регулирования особого статуса некоторых территорий Донецкой и Луганской областей.

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Ранее помощник украинского лидера сообщил, что Зеленский по результатам будущей встречи «нормандской четверки» в Париже будет готов внести проект о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса. Речь идет о документе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». По словам Ермака, таким образом Киев готов выполнить один из пунктов минских соглашений, однако федерализация государства неприемлема. «Мы отвергаем разговоры о федерализации Украины, и мы никогда на это не пойдем», — добавил он.

В начале октября Зеленский на своей пресс-конференции допустил выход Украины из минского процесса, если Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера». В таком случае, отметил он, Украина может «остаться один на один с Россией». Зеленский также сказал, что он недоволен минскими соглашениями, в частности, его не устраивает последовательность шагов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что об изменении порядка выполнения последних минских договоренностей «пока никто речи не ведет».

В сентябре 2014 года трехсторонняя минская контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ впервые утвердила 12 пунктов соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Вторые минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» зимой 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии конфликта, принятие законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и местные выборы.

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Верховная рада Украины приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года, необходимость такого документа была зафиксирована в первых минских соглашениях. Последний раз парламент продлевал его действие до 31 декабря текущего года.

В начале ноября текущего года стороны приняли «формулу Штайнмайера», которая регламентирует проведение местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе, а также разведение сил и средств в регионе (у станицы Луганской, населенных пунктов Золотое и Петровский). Утверждение документа стало условием для организации «нормандского саммита» (Россия, Германия, Франция, Украина), который пройдет в Париже впервые с 2016 года.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Донбасс, минские соглашения, Владимир Зеленский, Украина
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