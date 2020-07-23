Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

Басманный суд Москвы признал сына Кирилла Толмацкого (Децла. — РБК) наследником первой очереди. Об этом сообщил РБК отец музыканта Александр Толмацкий.

«Да, наследники первой очереди — это я, моя бывшая жена и Тони. Мы с Ириной не претендуем на доходы от реализации прав, они пойдут Тони», — объяснил он.

Толмацкий уточнил, что его сын не оставил имущества и недвижимости, которые могли бы перейти по наследству.

В пресс-службе Басманного суда сообщили РБК, что судом 22 июля установлен факт отцовства музыканта в отношении Антона Киселева (Тони). «По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе. Кроме того, в Пенсионном фонде признали незаконным решение об отказе в назначении Киселеву страховой пенсии по случаю потери кормильца. Сын Децла будет получать выплаты до достижения им 23 лет либо до окончания обучения по очной форме.