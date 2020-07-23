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Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

Басманный суд Москвы признал сына Кирилла Толмацкого (Децла. — РБК) наследником первой очереди. Об этом сообщил РБК отец музыканта Александр Толмацкий.

«Да, наследники первой очереди — это я, моя бывшая жена и Тони. Мы с Ириной не претендуем на доходы от реализации прав, они пойдут Тони», — объяснил он.

Толмацкий уточнил, что его сын не оставил имущества и недвижимости, которые могли бы перейти по наследству.

В пресс-службе Басманного суда сообщили РБК, что судом 22 июля установлен факт отцовства музыканта в отношении Антона Киселева (Тони). «По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе. Кроме того, в Пенсионном фонде признали незаконным решение об отказе в назначении Киселеву страховой пенсии по случаю потери кормильца. Сын Децла будет получать выплаты до достижения им 23 лет либо до окончания обучения по очной форме.

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Виктор Пастернак, руководитель частной юридической практики, сообщил РБК, что раз в суде был сделан вывод, что Антон является сыном Кирилла Толмацкого, то при отсутствии завещания логично, что теперь мальчик может претендовать на наследство. «В состав наследства входят не только объекты недвижимости, автомобили и средства на счетах, но и, конечно, исключительные авторские и смежные права, которыми владел наследодатель», — уточнил юрист. В случае если Толмацкий не передавал исключительные права третьим лицам, сын может претендовать на статус правообладателя, уточнил Пастернак.

В феврале 2020 года Александр Толмацкий заявил, что все доходы от использования прав на имя, музыку и видео, оставшихся после музыканта, пойдут в пользу Антона. В апреле 2019 года отец Децла говорил, что бывшая жена сына Юлия Толмацкая (Киселева) отказывает ему и его бывшей супруге во встрече с внуком.

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Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Ранее он пожаловался на плохое самочувствие во время концерта. Медики не смогли спасти артиста. По данным судмедэкспертов, музыкант умер из-за острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве 6 февраля.

Теги: суд, новости, музыка, наследство
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