Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне

Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу». Об этом РБК заявил отец музыканта Александр Толмацкий.

«Мне сложно оценивать, так как тяжело было его смотреть. Вчера был закрытый показ в кинотеатре «Пионер», конечно, для меня это тяжелая история. Я просто не могу делать на это никакие рецензии, но Роман молодец, сделал хорошую работу, она по крайней мере честная», — подчеркнул отец Децла.

По его словам, на показе фильма также присутствовали мать Кирилла Толмацкого, DJ Грув, главный редактор Esquire Сергей Минаев и другие лица, кто с работал с Децлом.

При этом, по словам Александра Толмацкого, мероприятие не посетил сын Децла Антоний. О вдове артиста он отказался говорить.