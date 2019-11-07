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Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне

Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу». Об этом РБК заявил отец музыканта Александр Толмацкий.

«Мне сложно оценивать, так как тяжело было его смотреть. Вчера был закрытый показ в кинотеатре «Пионер», конечно, для меня это тяжелая история. Я просто не могу делать на это никакие рецензии, но Роман молодец, сделал хорошую работу, она по крайней мере честная», — подчеркнул отец Децла.

По его словам, на показе фильма также присутствовали мать Кирилла Толмацкого, DJ Грув, главный редактор Esquire Сергей Минаев и другие лица, кто с работал с Децлом.

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При этом, по словам Александра Толмацкого, мероприятие не посетил сын Децла Антоний. О вдове артиста он отказался говорить.

На онлайн-платформе PREMIER.ONE в открытом доступе появился документальный фильм «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком. Хронометраж картины составляет почти два часа. Фильм включает в себя кадры из интервью с Децлом, видеоархива его семьи и разговоров с его близким окружением, включая Тимати, Лигалайза и других.

Теги: Децл, отец, документальный фильм, новости РБК
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