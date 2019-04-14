Отец Децла заявил о невозможности встретиться с внуком из-за вдовы рэпера

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что вдова его сына, рэпера Децла, отказывает ему и его бывшей супруге во встрече с внуком. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.

По мнению продюсера, вдова музыканта Юлия Толмацкая настраивает 13-летнего Антона против них. Он рассказал, что надеялся, что будет принимать активное участие в жизни внука после смерти сына. Продюсер заявил, что хотел бы сделать мальчика своим наследником. Толмацкий добавил, что ждет, когда Юлия обратится к нему за помощью.

«Тони я всегда помогу. Мы ему написали. Я написал: что бы в жизни ни сложилось, мои двери открыты, мой телефон есть», — сказал продюсер.