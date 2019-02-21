Отец Децла назвал наследника прав на музыку рэпера

Доходы от музыкального наследия музыканта Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимами Децл и Le Truk, перейдут его сыну — Антону. Работой над сбором всех прав на музыку занимается компания SO/Era Music

Граффити в память о Толмацком в Сочи (Фото: Артур Лебедев / РИА Новости)

Все доходы от использования прав на имя, музыку и видео, оставшихся после Кирилла Толмацкого (Децла), пойдут в пользу его сына, сообщил РБК отец артиста Александр Толмацкий.

«Вся финансовая часть в дальнейшем будет передана Антону», — сказал Толмацкий. РБК направил запрос в компанию SO/Era Music, которая занимается вопросами управления правами музыканта.

В своем Instagram Александр Толмацкий опубликовал заявление от имени SO/Era Music. В заявлении говорится, что с 2014 года по просьбе Кирилла Толмацкого компания начала сбор музыкального каталога артиста. SO/Era Music провела борьбу с музыкальными пиратами, собрала все произведения Толмацкого, подготовила регистрацию прав на все произведения и их монетизацию. «Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына, — сообщили в компании. — При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».

Аналогичную просьбу, заявили в SO/Era Music, высказали и родители Кирилла Толмацкого.

35-летний Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля из-за остановки сердца. 6 февраля музыканта похоронили на Пятницком кладбище в Москве.