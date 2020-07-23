Менее 20% россиян заявили о вере в неразглашение их данных компаниями
Только 19% россиян верят, что компании соблюдают правило о неразглашении конфиденциальных данных, сообщила в своем исследовании коммуникационная группа Dentsu Aegis Network. Это самый низкий показатель среди всех стран, где компания проводила исследование.
Всего в опросе приняли участие 32 тыс. респондентов по всему миру. Из них компаниям доверяют только 52%.
Аналитики компании пришли к выводу, что большинство пользователей не хотят делиться персональными данными, но все равно делятся, причем часто не понимая, что они это уже делают. В то же время на то, чтобы поделиться с компаниями адресом электронной почты, согласны 45% респондентов в мире и 44% в России. Данными о просмотренных интернет-страницах готовы делиться 21% потребителей на глобальном уровне и 25% россиян, информацией из профилей социальных сетей — 17 и 13% соответственно.
Однако, несмотря на опасения, больше половины опрашиваемых в России готовы оплачивать товары, запрашивающие персональные данные пользователя, например гаджеты с технологиями Face-ID и Touch-ID.