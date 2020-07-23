Менее 20% россиян заявили о вере в неразглашение их данных компаниями

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Общество, 17:12 ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем Политика, 17:08 Мишустин назвал непростым свое выздоровление от коронавируса Общество, 17:08 Двукратный чемпион России по футболу покинул «Крылья Советов» Спорт, 17:02 Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолета главы Total Общество, 17:02 Потери экономики после введения самоизоляции оценили в ₽270 млрд в неделю Экономика, 16:59 Стагнация или прорыв: какой будет индустрия брендинга после пандемии Pro, 16:56 Лукашенко пригрозил выдворением иностранным СМИ за призывы «на майданы» Политика, 16:56 «Локомотив» объявил об уходе чемпиона Европы по футболу Спорт, 16:54 Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле Технологии и медиа, 16:49 Онлайн-концерт BTS посмотрели 756 тыс. человек. Это мировой рекорд Стиль, 16:39 Собянин оценил вероятность введения нового карантина в Москве Общество, 16:38 Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 16:36 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 16:33
Общество ,  
0 

Менее 20% россиян заявили о вере в неразглашение их данных компаниями

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Только 19% россиян верят, что компании соблюдают правило о неразглашении конфиденциальных данных, сообщила в своем исследовании коммуникационная группа Dentsu Aegis Network. Это самый низкий показатель среди всех стран, где компания проводила исследование.

Всего в опросе приняли участие 32 тыс. респондентов по всему миру. Из них компаниям доверяют только 52%.

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц
Технологии и медиа
Фото: Aleksandar Plavevski / EPA / ТАСС
Опрос также показал, что восемь из десяти потребителей в мире откажутся от услуг компании, если узнают, что их персональные данные были неэтично использованы. Только малая часть респондентов считают, что бизнес применяет данные пользователей, чтобы улучшить работу своих сервисов.

Аналитики компании пришли к выводу, что большинство пользователей не хотят делиться персональными данными, но все равно делятся, причем часто не понимая, что они это уже делают. В то же время на то, чтобы поделиться с компаниями адресом электронной почты, согласны 45% респондентов в мире и 44% в России. Данными о просмотренных интернет-страницах готовы делиться 21% потребителей на глобальном уровне и 25% россиян, информацией из профилей социальных сетей — 17 и 13% соответственно.

Однако, несмотря на опасения, больше половины опрашиваемых в России готовы оплачивать товары, запрашивающие персональные данные пользователя, например гаджеты с технологиями Face-ID и Touch-ID.

Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц
Бизнес
Фото: Lindsey Wasson / Getty Images

В прошлом году в аналогичном исследовании группы Dentsu Aegis Network приняли участие 43 тыс. человек. Тогда россияне больше доверяли компаниям (29% респондентов).

Ранее в рамках исследования Digital Society Index 2020 эксперты группы выяснили, как пандемия COVID-19 повлияла на отношение людей к технологиям. По их данным, более половины россиян стали активнее пользоваться банковскими услугами и совершать онлайн-покупки. Однако количество респондентов, отмечающих негативное влияние цифровых технологий, осталось неизменным (35%).

Теги: технологии, персональные данные, опрос, исследование
Материалы по теме
Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц
Бизнес
СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц
Технологии и медиа
Facebook выплатит $550 млн компенсации из-за технологии распознавания лиц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter