Менее 20% россиян заявили о вере в неразглашение их данных компаниями

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Только 19% россиян верят, что компании соблюдают правило о неразглашении конфиденциальных данных, сообщила в своем исследовании коммуникационная группа Dentsu Aegis Network. Это самый низкий показатель среди всех стран, где компания проводила исследование.

Всего в опросе приняли участие 32 тыс. респондентов по всему миру. Из них компаниям доверяют только 52%.

Опрос также показал, что восемь из десяти потребителей в мире откажутся от услуг компании, если узнают, что их персональные данные были неэтично использованы. Только малая часть респондентов считают, что бизнес применяет данные пользователей, чтобы улучшить работу своих сервисов.

Аналитики компании пришли к выводу, что большинство пользователей не хотят делиться персональными данными, но все равно делятся, причем часто не понимая, что они это уже делают. В то же время на то, чтобы поделиться с компаниями адресом электронной почты, согласны 45% респондентов в мире и 44% в России. Данными о просмотренных интернет-страницах готовы делиться 21% потребителей на глобальном уровне и 25% россиян, информацией из профилей социальных сетей — 17 и 13% соответственно.

Однако, несмотря на опасения, больше половины опрашиваемых в России готовы оплачивать товары, запрашивающие персональные данные пользователя, например гаджеты с технологиями Face-ID и Touch-ID.