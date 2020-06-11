Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц

«Amazon Rekognition может идентифицировать объекты, людей, текст, сцены и конкретные действия на изображениях и видео, а также определять неприемлемый контент. Amazon Rekognition с высокой точностью анализирует лица и открывает широкие возможности поиска лиц, которые можно применять для обнаружения, анализа и сравнения лиц в различных примерах использования, где требуются проверка пользователей, подсчет людей и обеспечение общественной безопасности», — говорится на сайте технологии.
Ранее демократы в палате представителей конгресса внесли законопроект о реформе полиции, который предлагает запретить федеральным правоохранительным органам использовать распознавание лиц в реальном времени, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).
Издание отмечает, что технология распознавания лиц уже давно подвергается критике и обвинениям в предвзятости: большинство алгоритмов склонно к ошибочной идентификации лиц афроамериканцев и представителей других меньшинств.
Ранее еще одна компания, International Business Machines Corp., заявила, что прекратила разработку и предложение программного обеспечения для распознавания лиц после обвинений, что такие технологии менее точны в отношении лиц афроамериканцев.
Старший юрисконсульт Американского союза гражданских свобод Нима Гулиани заявила, что законодательство должно запретить любое использование распознавания лиц на кадрах полицейских камер, и призвала ограничить федеральное финансирование местных правоохранительных органов, которые не ограничивают его использование таким образом.
Как отмечает WSJ, Amazon широко продавала свое программное обеспечение для распознавания лиц Rekognition полицейским департаментам и другим правоохранительным органам США.
В конце мая и начале июня во многих городах США прошли массовые акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В десятках городов эти акции быстро переросли в беспорядки, погромы и грабежи, сопровождавшиеся акциями насилия под лозунгами борьбы с расизмом.