Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц

Полиция США в течение года не сможет пользоваться технологией раcпознавания лиц Amazon Rekognition. За это время конгресс должен разработать законы, ужесточающие правила использования таких технологий, потребовали в компании

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Компания Amazon ввела мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц Amazon Rekognition. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

«Мы вводим однолетний мораторий на использование полицией технологии распознавания лиц Amazon», — говорится в заявлении.

Правительство должно выработать более жесткие правила регулирования использования технологии распознавания лиц, считают в Amazon.

«Мы надеемся, что этот однолетний мораторий даст конгрессу достаточно времени для разработки соответствующих правил, и мы готовы помочь, если нас попросят», — заявили в компании. В Amazon заверили, что разрешают использовать свои инструменты организациям, которые используют распознавание лиц для борьбы с торговлей людьми и для поиска пропавших детей.