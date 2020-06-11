Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
ФСБ раскрыла работавшую в 15 регионах банду подпольных оружейников Общество, 10:28 Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре Бизнес, 10:24 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 10:23 ОКР увеличил бюджет на подготовку к Олимпиаде в Токио Спорт, 10:20 НБА не будет наказывать игроков за отказ от возобновления сезона Спорт, 10:10 Мэрия отчиталась об излечении 115 тыс. больных COVID Общество, 10:05 С места аварии на ТЭЦ в Норильске вывезли более 30 тыс. т грязного грунта Общество, 10:03 Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России Бизнес, 10:00 Если чего-то нет в WeChat — этого не существует: какое будущее ждет банки Pro, 09:59 В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем Общество, 09:55 Как Газпромбанк Лизинг масштабировал бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 09:54 Мэрия назвала дату открытия Московского зоопарка Общество, 09:53 Российский боец Волков прибыл в США для участия в турнире UFC Спорт, 09:40 Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса Экономика, 09:38
Бизнес ,  
0 

Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц

Полиция США в течение года не сможет пользоваться технологией раcпознавания лиц Amazon Rekognition. За это время конгресс должен разработать законы, ужесточающие правила использования таких технологий, потребовали в компании
Фото: Lindsey Wasson / Getty Images
Фото: Lindsey Wasson / Getty Images

Компания Amazon ввела мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц Amazon Rekognition. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

«Мы вводим однолетний мораторий на использование полицией технологии распознавания лиц Amazon», — говорится в заявлении.

Правительство должно выработать более жесткие правила регулирования использования технологии распознавания лиц, считают в Amazon.

«Мы надеемся, что этот однолетний мораторий даст конгрессу достаточно времени для разработки соответствующих правил, и мы готовы помочь, если нас попросят», — заявили в компании. В Amazon заверили, что разрешают использовать свои инструменты организациям, которые используют распознавание лиц для борьбы с торговлей людьми и для поиска пропавших детей.

В США завершились похороны Джорджа Флойда
Общество
Фото: Mario Tama / Getty Images

«Amazon Rekognition может идентифицировать объекты, людей, текст, сцены и конкретные действия на изображениях и видео, а также определять неприемлемый контент. Amazon Rekognition с высокой точностью анализирует лица и открывает широкие возможности поиска лиц, которые можно применять для обнаружения, анализа и сравнения лиц в различных примерах использования, где требуются проверка пользователей, подсчет людей и обеспечение общественной безопасности», — говорится на сайте технологии.

Ранее демократы в палате представителей конгресса внесли законопроект о реформе полиции, который предлагает запретить федеральным правоохранительным органам использовать распознавание лиц в реальном времени, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что технология распознавания лиц уже давно подвергается критике и обвинениям в предвзятости: большинство алгоритмов склонно к ошибочной идентификации лиц афроамериканцев и представителей других меньшинств.

Ранее еще одна компания, International Business Machines Corp., заявила, что прекратила разработку и предложение программного обеспечения для распознавания лиц после обвинений, что такие технологии менее точны в отношении лиц афроамериканцев.

Протесты в США из-за смерти задержанного афроамериканца. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Старший юрисконсульт Американского союза гражданских свобод Нима Гулиани заявила, что законодательство должно запретить любое использование распознавания лиц на кадрах полицейских камер, и призвала ограничить федеральное финансирование местных правоохранительных органов, которые не ограничивают его использование таким образом.

Как отмечает WSJ, Amazon широко продавала свое программное обеспечение для распознавания лиц Rekognition полицейским департаментам и другим правоохранительным органам США.

В конце мая и начале июня во многих городах США прошли массовые акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В десятках городов эти акции быстро переросли в беспорядки, погромы и грабежи, сопровождавшиеся акциями насилия под лозунгами борьбы с расизмом.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Amazon, распознавание лиц, полиция
Материалы по теме
Главу Amazon вызвали в конгресс США для дачи показаний
Бизнес
После визита Безоса у рабочего склада Amazon подтвердили коронавирус
Бизнес
Amazon добилась блокировки контракта Microsoft с Пентагоном на $10 млрд
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter