СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

Китайский телекоммуникационный гигант приобрел интеллектуальную собственность российского разработчика систем видеонаблюдения «Вокорд», выяснила газета. По ее данным, в Huawei также перейдет часть команды российской компании

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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц. Об этом газете «Ведомости» рассказал близкий к одной из сторон сделки источник. Информацию изданию также подтвердили собеседник, знающий условия соглашения, и знакомый одного из акционеров российской компании.

Покупка, по данным обоих источников, была совершена через московское ООО «Игл Софтлаб» (Igl Softlab). Согласно данным СПАРК, в мае ее совладельцами стали российская «дочка» Huawei «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская «Хуавэй Диджитал Технолоджиз Ко., Лимитед». Причем первой в уставном капитале «Игл Софтлаб» принадлежит 99,99999%, а второй — 0,00001%. В ЕГРЮЛ соответствующие изменения были внесены 17 мая.

Именно этой компании, знают источники «Ведомостей», «Вокорд» продал свои права на патенты и оборудование. По словам одного из них, в «Игл Софтлаб» также переходят большинство сотрудников разработчика систем видеонаблюдения. «Вокорд», по информации двух собеседников газеты, Huawei оценила в $40–50 млн.

Представитель Huawei, комментируя ситуацию газете, заявил, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб». Однако детали этой сделки собеседник издания не уточнил.