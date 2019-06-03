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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц
Китайский телекоммуникационный гигант приобрел интеллектуальную собственность российского разработчика систем видеонаблюдения «Вокорд», выяснила газета. По ее данным, в Huawei также перейдет часть команды российской компании
Фото: Aleksandar Plavevski / EPA / ТАСС

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц. Об этом газете «Ведомости» рассказал близкий к одной из сторон сделки источник. Информацию изданию также подтвердили собеседник, знающий условия соглашения, и знакомый одного из акционеров российской компании.

Покупка, по данным обоих источников, была совершена через московское ООО «Игл Софтлаб» (Igl Softlab). Согласно данным СПАРК, в мае ее совладельцами стали российская «дочка» Huawei «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская «Хуавэй Диджитал Технолоджиз Ко., Лимитед». Причем первой в уставном капитале «Игл Софтлаб» принадлежит 99,99999%, а второй — 0,00001%. В ЕГРЮЛ соответствующие изменения были внесены 17 мая.

Именно этой компании, знают источники «Ведомостей», «Вокорд» продал свои права на патенты и оборудование. По словам одного из них, в «Игл Софтлаб» также переходят большинство сотрудников разработчика систем видеонаблюдения. «Вокорд», по информации двух собеседников газеты, Huawei оценила в $40–50 млн.

Представитель Huawei, комментируя ситуацию газете, заявил, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб». Однако детали этой сделки собеседник издания не уточнил.

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Сооснователь и технический директор «Вокорда» Алексей Кадейшвили и один из бывших миноритариев «Игл Софтлаб» Олег Генин (сейчас, по информации СПАРК, он занимает должность гендиректора компании «Вокорд Софтлаб») комментировать сделку не стали. От комментариев отказались также представители «Севергрупп» Алексея Мордашова (компания на 17,67% управляет «С-групп Венчурс», бывшим акционером «Игл Софтлаб») и «Лидер-инноваций» (еще один экс-акционер компании).

Сейчас, согласно материалам СПАРК, «С-групп Венчурс» и «Лидер-инноваций» наряду с однофамилицей сооснователя «Вокорда» Юлией Кадейшвили и Вячеславом Кузьмичевым являются владельцами «Вокорд Софтлаб». Эта компания была зарегистрирована в 2010 году. Ее основной деятельностью в СПАРК указана разработка компьютерного программного обеспечения.

Об интересе Huawei к приобретению «Вокорда» в январе со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ». О том, что несколько производителей смартфонов из глобальной пятерки (Samsung, Apple, Huawei, Oppo и Xiaomi), в частности Samsung, тестируют российские технологии распознавания лиц от компаний «Вокорд» и NTechLab, РБК выяснил еще в 2017 году.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Huawei, распознавание лиц
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