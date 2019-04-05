Только 29% россиян верили в защиту своих персональных данных компаниями

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,09 EUR Бирж. 73,40 -0,08 Brent 69,17 -0,65% USD Нал. 65,78 64,99 EUR Нал. 73,89 73,01 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1227 +0,0003 BTC/USD Бирж. 5 058,92 +124,04 IMOEX 2 538,62 +0,12% RTSI 1 223,15 +0,26% DJIA 26 384,63 +0,64% Nasdaq 7 891,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Соллерс ₽400 (+10,04%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Соллерс ₽400 (+10,04%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 04 апр, 12:36
В зале суда в Москве произошла массовая драка Общество, 14:39 Электрички стали наиболее популярны для поездок из Подмосковья в Москву Бизнес, 14:37 Полиция задержала подозреваемого в угоне нового BMW X7 в Мытищах Общество, 14:34 Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву Общество, 14:24 Только 29% россиян верили в защиту своих персональных данных компаниями Технологии и медиа, 14:21 Bloomberg узнал о планах Amazon выпустить конкурента AirPods Технологии и медиа, 14:19 Мантуров назвал претендентов на заводы уходящего из России Ford Бизнес, 14:16 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 14:12 В США обнаружили связь неполноценного питания и преждевременной смерти Общество, 14:09 Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит для «Транснефти» Бизнес, 14:09 Песков назвал политическое кредо Путина Политика, 14:02 Еврокомиссия заподозрила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре Бизнес, 13:55 Канал им. Москвы назвал сроки возобновления навигации после аварии Общество, 13:49 Песков назвал «обычным процессом» желание людей эмигрировать Общество, 13:45
Технологии и медиа ,  
0 
Только 29% россиян верили в защиту своих персональных данных компаниями
В 2018 году Россия заняла 23-е место рейтинга цифровых экономик мира. При высоком уровне развития банковских приложений и онлайн-торговли россияне не верят в сохранность своих персональных данных
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Россия находится на 23-м месте в рейтинге Digital Society Index 2019, составленном экспертами международной коммуникационной группы Dentsu Aegis Network (рейтинг есть в распоряжении РБК). По оценке аналитиков, при относительно высоком уровне доступа населения к цифровым технологиям россияне с недоверием относятся к использованию их персональных данных компаниями и госорганами.

В рамках ежегодного исследования были опрошены более 43 тыс. человек в 24 странах. При составлении индекса учитывались такие критерии, как доступ населения к цифровым сервисам, доверие к цифровой экономкe и динамичность ее развития. Возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира Сингапур, США и Китай. Годом ранее Россия занимала десятое место среди цифровых экономик мира. Как пояснили авторы исследования, перемещение страны в рейтинге не означает стремительной потери позиций, а связано с расширением выборки опроса, которая увеличилась с десяти стран в 2018 году до 24 стран в 2019-м.

Основные показатели

Впервые Dentsu представила подробные результаты своего исследования для России. С точки зрения скорости развития цифровой экономики Россия располагается на 22 месте, а по уровню доверия к цифровым технологиям, включая сохранность персональных данных — на 24 месте. По доступу к digital-технологиям и сервисам — 14 место.

  • Только 29% россиян верят, что компании защищают конфиденциальность персональных данных, которые хранят и обрабатывают. Столько же респондентов уверены в защите данных, которые они передают госорганам. В мире этот показатель составляет 45% и 48% соответственно;
  • Россияне быстрее других меняют свои потребительские предпочтения и легче переходят к использовании цифровых технологий. Например, 85% респондентов заявили, что они стали чаще пользоваться банковскими приложениями (в мире — 69%), а 90% — стали больше покупать онлайн (в мире — 76%);
  • Россияне в целом позитивно оценивают влияние новых технологий на общество. Так, 47% респондентов считают, что цифровизация приносит пользу всему обществу, а не только избранным. Только 22% россиян думаю, что технологии оказывают негативное влияние на их здоровье, а 18% уверены в негативном влиянии на качество жизни. При этом в целом в мире в этом убежден каждый третий;
  • 44% населения России считает, что их навыки использования цифровых технологий находятся на высоком уровне. Такой же позиции придерживаются 52% людей в мире.

Национальная программа

В 2017 году в России была утверждена программа «Цифровая экономика». Ее бюджет на тот момент составлял более 500 млрд руб. до 2020 года. В мае 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Цифровая экономика» трансформировалась в национальную программу, а входящие в нее направления — в федеральные проекты («Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование», «Государственное управление»). Согласно опубликованным правительством данным, общий объем финансирования «Цифровой экономики» может составить 1,6 трлн руб. без учета альтернативных источников финансирования.

Автор: Александра Посыпкина
При участии: Мария Истомина
Теги: цифровая экономика, Рейтинг, Dentsu, нацпроекты
Материалы по теме
«Росатом» выбрал разработчиков «дорожных карт» по цифровым технологиям
Технологии и медиа
Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги
Общество
Какие компании претендуют на развитие технологий «Цифровой экономики»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter