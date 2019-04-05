Только 29% россиян верили в защиту своих персональных данных компаниями

В 2018 году Россия заняла 23-е место рейтинга цифровых экономик мира. При высоком уровне развития банковских приложений и онлайн-торговли россияне не верят в сохранность своих персональных данных

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Россия находится на 23-м месте в рейтинге Digital Society Index 2019, составленном экспертами международной коммуникационной группы Dentsu Aegis Network (рейтинг есть в распоряжении РБК). По оценке аналитиков, при относительно высоком уровне доступа населения к цифровым технологиям россияне с недоверием относятся к использованию их персональных данных компаниями и госорганами.

В рамках ежегодного исследования были опрошены более 43 тыс. человек в 24 странах. При составлении индекса учитывались такие критерии, как доступ населения к цифровым сервисам, доверие к цифровой экономкe и динамичность ее развития. Возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира Сингапур, США и Китай. Годом ранее Россия занимала десятое место среди цифровых экономик мира. Как пояснили авторы исследования, перемещение страны в рейтинге не означает стремительной потери позиций, а связано с расширением выборки опроса, которая увеличилась с десяти стран в 2018 году до 24 стран в 2019-м.

Основные показатели

Впервые Dentsu представила подробные результаты своего исследования для России. С точки зрения скорости развития цифровой экономики Россия располагается на 22 месте, а по уровню доверия к цифровым технологиям, включая сохранность персональных данных — на 24 месте. По доступу к digital-технологиям и сервисам — 14 место.