Только 29% россиян верили в защиту своих персональных данных компаниями

Россия находится на 23-м месте в рейтинге Digital Society Index 2019, составленном экспертами международной коммуникационной группы Dentsu Aegis Network (рейтинг есть в распоряжении РБК). По оценке аналитиков, при относительно высоком уровне доступа населения к цифровым технологиям россияне с недоверием относятся к использованию их персональных данных компаниями и госорганами.
В рамках ежегодного исследования были опрошены более 43 тыс. человек в 24 странах. При составлении индекса учитывались такие критерии, как доступ населения к цифровым сервисам, доверие к цифровой экономкe и динамичность ее развития. Возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира Сингапур, США и Китай. Годом ранее Россия занимала десятое место среди цифровых экономик мира. Как пояснили авторы исследования, перемещение страны в рейтинге не означает стремительной потери позиций, а связано с расширением выборки опроса, которая увеличилась с десяти стран в 2018 году до 24 стран в 2019-м.
Основные показатели
Впервые Dentsu представила подробные результаты своего исследования для России. С точки зрения скорости развития цифровой экономики Россия располагается на 22 месте, а по уровню доверия к цифровым технологиям, включая сохранность персональных данных — на 24 месте. По доступу к digital-технологиям и сервисам — 14 место.
- Только 29% россиян верят, что компании защищают конфиденциальность персональных данных, которые хранят и обрабатывают. Столько же респондентов уверены в защите данных, которые они передают госорганам. В мире этот показатель составляет 45% и 48% соответственно;
- Россияне быстрее других меняют свои потребительские предпочтения и легче переходят к использовании цифровых технологий. Например, 85% респондентов заявили, что они стали чаще пользоваться банковскими приложениями (в мире — 69%), а 90% — стали больше покупать онлайн (в мире — 76%);
- Россияне в целом позитивно оценивают влияние новых технологий на общество. Так, 47% респондентов считают, что цифровизация приносит пользу всему обществу, а не только избранным. Только 22% россиян думаю, что технологии оказывают негативное влияние на их здоровье, а 18% уверены в негативном влиянии на качество жизни. При этом в целом в мире в этом убежден каждый третий;
- 44% населения России считает, что их навыки использования цифровых технологий находятся на высоком уровне. Такой же позиции придерживаются 52% людей в мире.