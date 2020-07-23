ЦБ выявил рост числа мошеннических звонков на 300% с начала эпидемии

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

За время эпидемии число мошеннических звонков, совершенных злоумышленниками якобы от лица сотрудников банков, выросло на 300%. Об этом сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на Дальневосточном медиасаммите, передает корреспондент РБК.

«Совершенно точно количество звонков от якобы представителей финансовых организаций за время пандемии (март—май) увеличилось на 300%», — отметил он.

По словам Сычева, это можно объяснить тем, что люди не могли обратиться в офисы банков, что усложняло коммуникацию с финансовыми организациями и упрощало задачу для злоумышленников.

В то же время он отметил, что в сравнении с 2019 годом роста количества денег, которые мошенники смогли получить от доверчивых граждан, не наблюдалось.

Сычев также отметил увеличение числа фишинговых сайтов и атак из-за того, что россияне не могли правильно сориентироваться в отношении мер, предпринимаемых государством. «Как только пошла широкая кампания, объясняющая, как правильно получить финансовые услуги и помощь от государства, эффективность злоумышленников резко сократилась», — подчеркнул он.