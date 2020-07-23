Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном Политика, 15:35 Матвиенко заявила о шансе для Дегтярева «проявить себя» Политика, 15:33 Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации Общество, 15:32 Ослабление доллара, долг ФРС США и политика. Влияние кризиса на биткоин Крипто, 15:32 Бывший тренер «Спартака» возглавил испанский клуб Спорт, 15:25 ЦБ выявил рост числа мошеннических звонков на 300% с начала эпидемии Финансы, 15:20 Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям Политика, 15:19 Бывший тренер «Зенита» возглавил киевское «Динамо» Спорт, 15:17 Путин пошутил про «сотенку» миллиардов после слов главы «Газпром нефти» Бизнес, 15:11 Lamborghini и Tecnomar представляют первую моторную яхту Lamborghini 63 Стиль, 15:10 ФСБ сообщила о задержании более 20 исламистов в трех регионах России Общество, 15:07 Как в Москве сносят СК «Олимпийский». Видео Общество, 15:06 Бэк-офис курьера: как сервис доставки ускоряет реакцию на запрос клиента Индустрия 4.0, 15:00  Что нужно знать родителям, чтобы наладить отношения с поколением Z Совместный проект, 14:57
Финансы ,  
0 

ЦБ выявил рост числа мошеннических звонков на 300% с начала эпидемии

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

За время эпидемии число мошеннических звонков, совершенных злоумышленниками якобы от лица сотрудников банков, выросло на 300%. Об этом сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на Дальневосточном медиасаммите, передает корреспондент РБК.

«Совершенно точно количество звонков от якобы представителей финансовых организаций за время пандемии (март—май) увеличилось на 300%», — отметил он.

По словам Сычева, это можно объяснить тем, что люди не могли обратиться в офисы банков, что усложняло коммуникацию с финансовыми организациями и упрощало задачу для злоумышленников.

В то же время он отметил, что в сравнении с 2019 годом роста количества денег, которые мошенники смогли получить от доверчивых граждан, не наблюдалось.

Сычев также отметил увеличение числа фишинговых сайтов и атак из-за того, что россияне не могли правильно сориентироваться в отношении мер, предпринимаемых государством. «Как только пошла широкая кампания, объясняющая, как правильно получить финансовые услуги и помощь от государства, эффективность злоумышленников резко сократилась», — подчеркнул он.

Всего, по его словам, с января текущего года по 22 июля ЦБ совместно с банками выявил порядка 119 тыс. сайтов фишинговой направленности. «Это подделки под банки, под страховые компании, магазины», — пояснил он.

МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг
Технологии и медиа
Фото: Lisa Forster / DPA ТАСС

В конце апреля крупные банки России, в том числе ВТБ и Промсвязьбанк, сообщали, что зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов. Еще тогда Промсвязьбанк отмечал, что за месяц количество обращений в call-центр от клиентов, которые столкнулись со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть.

В ВТБ рассказали, что более 90% попыток мошенничества были основаны на социальной инженерии с применением негативных новостей о пандемии и экономической ситуации. Так, злоумышленники под видом банковских сотрудников звонили клиентам банков, чтобы попытаться узнать реквизиты карты и банковские СМС-пароли.

ЦБ с февраля по апрель зафиксировал более 2,2 тыс. поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии с целью мошенничества. А эксперты в области кибербезопасности сообщали об увеличении количества краж данных и денег через письма о COVID-19.

Теги: ЦБ, мошенничество, звонки, фишинг
Материалы по теме
Group-IB выявила лидерство России по хостингу для фишинговых сайтов
Технологии и медиа
Хакеры замаскировали фишинговую атаку под рассылку о штрафах ГИБДД
Технологии и медиа
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС
Технологии и медиа
Читайте на РБК Pro
Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора
Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры
Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии
Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter