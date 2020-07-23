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Власти допустили «силовой сценарий» для ситуации с заложниками в Полтаве

Фото: police.polt / Facebook
Фото: police.polt / Facebook

На Украине в Полтаве местные власти готовы к силовому сценарию решения ситуации с мужчиной, захватившим заложников. Об этом заявил губернатор Полтавской области Олег Синегубов в эфире телеканала «Наш», передает «Страна».

«Правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта», — сказал Синегубов.

По его словам, основным требованием мужчины, взявшего в заложники человека в Полтаве, является «избежание уголовной ответственности». При этом, по его словам, у мужчины уже есть судимости и выполнить его требование невозможно.

Ранее, утром 23 июля, в Полтаве автогонщик взял в заложники полицейского и стал угрожать ему взорвать гранату. Представитель правоохранительных органов Полтавы пытался предотвратить угон. Вместо рядового сотрудника полиции в заложники добровольно пошел начальник областного уголовного розыска.

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим заложников в Луцке
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Владимир Зеленский

Преступнику предоставили машину, и вместе с заложником он поехал по городу, автомобиль сопровождали полицейские. Позже угонщик вместе с заложником выехал из Полтавы в сторону Киева.

21 июля в украинском городе Луцк вооруженный мужчина в течение 12 часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. По данным МВД Украины, захватчиком был Максим Кривош, ранее дважды судимый. Полиция провела штурм и освобождение заложников, после того как президент Владимир Зеленский выполнил требования злоумышленника — опубликовал видео в своем Facebook с призывом посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. После освобождения заложников оно было удалено.

СБУ назвала произошедшее терактом, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Теги: Украина, Полтава, заложники
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