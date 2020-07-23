Власти допустили «силовой сценарий» для ситуации с заложниками в Полтаве

Фото: police.polt / Facebook

На Украине в Полтаве местные власти готовы к силовому сценарию решения ситуации с мужчиной, захватившим заложников. Об этом заявил губернатор Полтавской области Олег Синегубов в эфире телеканала «Наш», передает «Страна».

«Правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта», — сказал Синегубов.

По его словам, основным требованием мужчины, взявшего в заложники человека в Полтаве, является «избежание уголовной ответственности». При этом, по его словам, у мужчины уже есть судимости и выполнить его требование невозможно.

Ранее, утром 23 июля, в Полтаве автогонщик взял в заложники полицейского и стал угрожать ему взорвать гранату. Представитель правоохранительных органов Полтавы пытался предотвратить угон. Вместо рядового сотрудника полиции в заложники добровольно пошел начальник областного уголовного розыска.