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В Полтаве угонщик взял в заложники начальника уголовного розыска

Полицейский в Полтаве пытался предотвратить угон, но попал в заложники. Вместо рядового сотрудника в заложники к угонщику добровольно пошел начальник областного уголовного розыска полковник Виталий Шиян
Фото: UA.National.Police / Facebook
Фото: UA.National.Police / Facebook

В Полтаве автоугонщик взял в заложники полицейского и угрожает ему гранатой, сообщает телеканал «112» со ссылкой на слова заместителя главы МВД Антона Геращенко.

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«Последние новости с места такие, что сотрудник полиции был заменен на начальника уголовного розыска, который вызвался рисковать своей жизнью вместо рядового сотрудника уголовного розыска. Сейчас была предоставлена машина этом преступнику, и он вместе с заложником едет по Полтаве, его сопровождают полицейские», — рассказал Геращенко.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» полицейский пытался предотвратить угон автомобиля, но злоумышленник взял его в заложники, угрожая взорвать гранату РГД-5. «23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции угонщика последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать», — приводит агентство информацию департамента уголовного розыска Нацполиции.

Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Общество
Фото: Арсен Аваков / Twitter

Преступнику предоставили автомобиль, а вместо рядового сотрудника в заложники к нему пошел начальник уголовного розыска области полковник Виталий Шиян.

«После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города», — сообщают в департаменте.

По данным сайта Страна.ua, угонщик вместе с заложником на предоставленном ему автомобиле выехал из Полтавы в сторону Киева. Издание уточняет, что до Киева 344 километра.

21 июля в украинском Луцке вооруженный мужчина в течение 12 часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. Террорист сдался после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: угон, уголовный розыск, заложник
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