В Полтаве угонщик взял в заложники начальника уголовного розыска

Полицейский в Полтаве пытался предотвратить угон, но попал в заложники. Вместо рядового сотрудника в заложники к угонщику добровольно пошел начальник областного уголовного розыска полковник Виталий Шиян

Фото: UA.National.Police / Facebook

В Полтаве автоугонщик взял в заложники полицейского и угрожает ему гранатой, сообщает телеканал «112» со ссылкой на слова заместителя главы МВД Антона Геращенко.

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«Последние новости с места такие, что сотрудник полиции был заменен на начальника уголовного розыска, который вызвался рисковать своей жизнью вместо рядового сотрудника уголовного розыска. Сейчас была предоставлена машина этом преступнику, и он вместе с заложником едет по Полтаве, его сопровождают полицейские», — рассказал Геращенко.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» полицейский пытался предотвратить угон автомобиля, но злоумышленник взял его в заложники, угрожая взорвать гранату РГД-5. «23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции угонщика последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать», — приводит агентство информацию департамента уголовного розыска Нацполиции.