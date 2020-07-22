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Зеленский рассказал о разговоре с захватившим заложников в Луцке

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир рассказал о разговоре с Максимом Кривошем, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

Глава республики заявил, что с террористом он говорил 7–10 минут. Они договорились, что Кривош сделает первый шаг и отпустит несколько человек. «Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф», — сообщил президент. Сошлись на том, что Кривош отпустит троих заложников, а Зеленский после этого запишет видео с призывом для населения Украины посмотреть фильм «Земляне».

Видео

Президент напомнил, что примерно через полчаса после публикации ролика в соцсети Кривош отпустил всех заложников. По словам Зеленского, для него такой поступок является очевидным. «Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить», — пояснил политик.

По его словам, украинские власти не борются за рейтинги, а борются за жизнь. «Для меня это самая главная ценность», — отметил Зеленский.

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Фото: AvakovArsen / Twitter

Утром 21 июля в центре Луцка Максим Кривош захватил пассажирский автобус. Он требовал у президента Украины Владимира Зеленского опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», а у других высокопоставленных чиновников — опубликовать запись «Я — террорист в законе».

Президент выполнил требование Кривоша, после чего тот отпустил троих заложников. Спустя несколько минут террориста задержали, никто из находившихся в автобусе не пострадал. Затем пост Зеленского про «Землян» исчез с его страницы в Facebook.

Служба безопасности Украины завела в отношении Кривоша уголовное дело по статье о теракте.
 



 
Теги: Украина, Владимир Зеленский, террорист
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