Мишустин заявил об избежавшей «коллапса» из-за коронавируса России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Благодаря своевременным действиям властей Россия смогла избежать «коллапса», который распространение коронавируса вызвало в некоторых зарубежных странах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления ведет телеканал РБК.

По его словам, «многие» в России осознали реальную опасность заболевания только после того, как власти закрыли в марте авиасообщение с рядом стран. Однако, по словам премьера, меры по борьбе с коронавирусом начали принимать «гораздо раньше», когда в России еще не было заболевших. В частности, Мишустин указал на ограничение транспортного сообщения с Китаем, которое Россия начала с конца января одной из первых в мире, аудит коечного фонда и запасов медоборудования в регионах, создание Координационного совета и оперативного штаба по борьбе с вирусом.

«Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом», — сообщил премьер. В качестве примера негативного сценария развития событий он привел Италию, Испанию и США. «Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — заявил Мишустин, добавив, что число заболевших на тысячу жителей в России в два раза меньше, чем в США, а также Бразилии.

«Оглядываюсь назад, уверен, что основные принятые решения были своевременными и правильными», — резюмировал Мишустин.