Мишустин заявил об избежавшей «коллапса» из-за коронавируса России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Майгуров заявил о невозможности совмещать пост главы СБР с другой работой Спорт, 12:12 Все оттенки «зеленого»: экологический рейтинг регионов России Зеленая экономика, 12:00  Чувство алгоритма: как сервис рекомендаций принес клиентам ₽21 млрд Pro, 11:58 Как система полного привода quattro повлияла на развитие автопрома РБК и Audi, 11:50 Власти Москвы разрешили провести выпускной для школ в Парке Горького Общество, 11:41 Мишустин заявил о надежде на получение вакцины от COVID-19 к осени Общество, 11:34 «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли Спорт, 11:28 Завод UMECON: экономические итоги работы цеха горячего оцинкования Партнерский материал, 11:21 Мишустин заявил об избежавшей «коллапса» из-за коронавируса России Общество, 11:21 HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов» Стиль, 11:19 СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда Общество, 11:17 Трейдер потерял почти всю криптовалюту за один клик Крипто, 11:16 В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа Технологии и медиа, 11:15 В ГИБДД объяснили, как правильно ездить на гироскутерах и сигвеях Авто, 11:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин заявил об избежавшей «коллапса» из-за коронавируса России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Благодаря своевременным действиям властей Россия смогла избежать «коллапса», который распространение коронавируса вызвало в некоторых зарубежных странах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления ведет телеканал РБК.

По его словам, «многие» в России осознали реальную опасность заболевания только после того, как власти закрыли в марте авиасообщение с рядом стран. Однако, по словам премьера, меры по борьбе с коронавирусом начали принимать «гораздо раньше», когда в России еще не было заболевших. В частности, Мишустин указал на ограничение транспортного сообщения с Китаем, которое Россия начала с конца января одной из первых в мире, аудит коечного фонда и запасов медоборудования в регионах, создание Координационного совета и оперативного штаба по борьбе с вирусом.

«Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом», — сообщил премьер. В качестве примера негативного сценария развития событий он привел Италию, Испанию и США. «Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — заявил Мишустин, добавив, что число заболевших на тысячу жителей в России в два раза меньше, чем в США, а также Бразилии.

Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства
Политика
Михаил Мишустин

«Оглядываюсь назад, уверен, что основные принятые решения были своевременными и правильными», — резюмировал Мишустин.

По последним данным, с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 789,1 тыс. человек. По статистике Университета Джонса Хопкинса, Россия остается на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом — США, где выявили практически 4 млн зараженных, на втором Бразилия, там число заболевших превысило 2 млн.

В Италии и Испании к 22 июля зафиксировали 244 752 и 266 194 заболевших соответственно. Эти страны стали основными очагами заболевания в Европе, на пике эпидемии количество жертв в каждом государстве достигало почти тысячи человек в день.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
Материалы по теме
Мишустин заявил Лукашенко о «менее вирулентном» коронавирусе в Белоруссии
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июля
Общество
Вирусолог назвал условие окончания первой волны коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter