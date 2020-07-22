Мишустин объяснил Жириновскому отсутствие медицинской маски

Михаил Мишустин и Владимир Жириновский (Фото: duma.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу, поэтому он может не носить медицинскую маску во время эпидемии. Так он ответил на слова лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который упрекнул его в отсутствии маски. Трансляция заседания в Госдуме шла на сайте нижней палаты парламента.

Во время выступления в Думе Жириновский поинтересовался у главы правительства, почему он не использует маску, и обратил внимание, что мерами безопасности пренебрегают многие члены правительства. Политик посоветовал уволить таких чиновников. В ответ Мишустин сообщил, что у него выявили антитела, «большие иммуноглобулины».

Премьер пояснил, что регулярно тестировался «иммуноферментным анализом». Если он подтверждает, что в организме выработался иммуноглобулин G, его обладатели не заразили ни одного человека в мире, отметил премьер.

«Я очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы», — сказал Мишустин.