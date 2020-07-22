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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин объяснил Жириновскому отсутствие медицинской маски

Михаил Мишустин и Владимир Жириновский
Михаил Мишустин и Владимир Жириновский (Фото: duma.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу, поэтому он может не носить медицинскую маску во время эпидемии. Так он ответил на слова лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который упрекнул его в отсутствии маски. Трансляция заседания в Госдуме шла на сайте нижней палаты парламента.

Во время выступления в Думе Жириновский поинтересовался у главы правительства, почему он не использует маску, и обратил внимание, что мерами безопасности пренебрегают многие члены правительства. Политик посоветовал уволить таких чиновников. В ответ Мишустин сообщил, что у него выявили антитела, «большие иммуноглобулины».

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Премьер пояснил, что регулярно тестировался «иммуноферментным анализом». Если он подтверждает, что в организме выработался иммуноглобулин G, его обладатели не заразили ни одного человека в мире, отметил премьер.

«Я очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы», — сказал Мишустин.

Премьер-министр также подчеркнул, что правительство старается аккуратно соблюдать предписания Роспотребнадзора.

В конце апреля Мишустин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путин сообщил, что у него выявили коронавирус. Он ушел на самоизоляцию, обязанности главы правительства временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Мишустин постоянно проверялся на заболевание, старался максимально сократить возможные контакты и риск заражения.

На лечении премьер провел 20 дней, в мае его выписали из больницы, и Мишустин вернулся к работе.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Михаил Мишустин, Владимир Жириновский, коронавирус
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