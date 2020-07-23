В США назвали почти невозможным прогресс в отношениях с Россией

Прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен в нынешней политической ситуации. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время заседания комитета сената по иностранным делам.

Отвечая на вопрос о причинах недавних санкций США против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним компаний, Биган сказал: «Шаги, предпринятые нами в отношении России недавно, — это просто часть ответных мер против давней модели поведения [России], которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими».

15 июля Министерство финансов США внесло в санкционные списки трех россиян и пять компаний, связанных с Пригожиным. Речь идет о петербургской «М Инвест», суданской Meroe Gold Cо Ltd, китайской Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгских Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company.

Среди попавших под санкции граждан России Игорь Лавренков, Андрей Мандель и Михаил Потепкин. Минфин связывает их непосредственно с Пригожиным, а также компаниями «М Инвест» и Meroe Gold Cо Ltd.