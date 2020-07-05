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Протесты в США ,  
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Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

Протестующие в американской городе Балтимор снесли статую Христофора Колумба и сбросили ее в бухту. Об этом сообщают местная газета The Baltimore Sun и канал WJZ-TV.

Протестующие накинули веревку на памятник, установленный в районе Маленькая Италия, повалили его, а затем покатили в сторону городского порта и скинули в воду. В это же время в городе запускали фейерверки по случаю Дня независимости США.

Этот памятник Колумбу установили в 1984 году. Как отмечает The Baltimore Sun, помимо него в городском парке Херринг-ран находится памятник мореплавателю, который считается старейшим в США. Протестующие пока не тронули его.

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Протестующие сносят памятники Колумбу (1451–1506) в крупный городах по всей стране. Активисты обвиняют испанского мореплавателя, открывшего для европейцев Новый Свет, в геноциде коренного населения Америки и требуют пересмотреть взгляды на его наследие.

Также на волне протестов под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США и Европе активисты сносят памятники тем, кого считают ответственными за геноцид и рабовладение. В частности, это касается памятников деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого юга во время Гражданской войны в США (1861-1865).

Теги: Балтимор, США, протесты, Христофор Колумб, снос памятников
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