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Губернатор Миссисипи разрешил заменить флаг с символикой Конфедерации

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за символики Конфедерации. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Сегодня вечером я подписал законопроект о замене флага Миссисипи 1894 года и начале процесса выбора нового флага, украшенного надписью «Мы верим в Бога», — сказал Ривз.

Новый флаг не может содержать символики Конфедерации и должен иметь слова «Мы верим в Бога». Жителям будет предложено утвердить его на выборах 3 ноября, сообщает газета The New York Times.

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Флаг Миссисипи 1894 года — единственный в стране, на котором осталась символика конфедератов. Он представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное на три горизонтальные полосы синего, белого и красного цветов. В верхнем левом углу размещено знамя конфедератов: красный квадрат с синим андреевским крестом, в который вписано 13 белых звезд.

США захлестнули протесты против расизма и полицейского насилия после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в мае. Массовые акции протеста сопровождались беспорядками и распространились за пределы страны. В некоторых штатах демонстранты стали сносить памятники историческим личностям, которых считают связанными так или иначе с рабством и расизмом. В частности, пострадали несколько памятников Христофору Колумбу, а также монумент президенту Джефферсону Дэвису в штате Вирджиния — единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки, появившихся во время Гражданской войны в США 1861–1865 годов. Президент Дональд Трамп разрешил арестовывать за любые акты вандализма.

 

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