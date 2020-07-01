Губернатор Миссисипи разрешил заменить флаг с символикой Конфедерации

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата из-за символики Конфедерации. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Сегодня вечером я подписал законопроект о замене флага Миссисипи 1894 года и начале процесса выбора нового флага, украшенного надписью «Мы верим в Бога», — сказал Ривз.

Новый флаг не может содержать символики Конфедерации и должен иметь слова «Мы верим в Бога». Жителям будет предложено утвердить его на выборах 3 ноября, сообщает газета The New York Times.

Флаг Миссисипи 1894 года — единственный в стране, на котором осталась символика конфедератов. Он представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное на три горизонтальные полосы синего, белого и красного цветов. В верхнем левом углу размещено знамя конфедератов: красный квадрат с синим андреевским крестом, в который вписано 13 белых звезд.