Мосгорсуд назвал дату слушаний по делам сестер Хачатурян

Сестры Ангелина (в центре) и Крестина (на втором плане) Хачатурян, во время оглашения результатов рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста (Фото: Мосгорсуд / ТАСС)

Московский городской суд приступит к рассмотрению дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, 31 июля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«31 июля в 11:00 в Московском городском суде назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении двух сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины», — завили в пресс-службе. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Также в суде сообщили, что предварительное слушание в отношении Марии Хачатурян назначено на 28 июля в 16:00 в Бутырском суде. Оно тоже будет закрытым.

14 июля дела в отношении сестер поступили в суды. В отношении Марии Хачатурян, которая на момент убийства была несовершеннолетней, рассмотрят вопрос о применении принудительной меры медицинского характера. Старшим сестрам грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до 20 лет за убийство, квалифицированное как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Летом 2019 года адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер говорил, что дело Марии выделили в отдельное производство, так как ее признали невменяемой.

