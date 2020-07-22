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Мосгорсуд назвал дату слушаний по делам сестер Хачатурян

Сестры Ангелина (в центре) и Крестина (на втором плане) Хачатурян, во время оглашения результатов рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста
Сестры Ангелина (в центре) и Крестина (на втором плане) Хачатурян, во время оглашения результатов рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста (Фото: Мосгорсуд / ТАСС)

Московский городской суд приступит к рассмотрению дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, 31 июля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«31 июля в 11:00 в Московском городском суде назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении двух сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины», — завили в пресс-службе. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Также в суде сообщили, что предварительное слушание в отношении Марии Хачатурян назначено на 28 июля в 16:00 в Бутырском суде. Оно тоже будет закрытым.

14 июля дела в отношении сестер поступили в суды. В отношении Марии Хачатурян, которая на момент убийства была несовершеннолетней, рассмотрят вопрос о применении принудительной меры медицинского характера. Старшим сестрам грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до 20 лет за убийство, квалифицированное как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Летом 2019 года адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер говорил, что дело Марии выделили в отдельное производство, так как ее признали невменяемой.

Адвокат сестер Хачатурян заявил об отказе СК смягчать обвинение
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Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (слева)

Сестер Хачатурян задержали в 2018 году. Как установил Следственный комитет, они напали на своего отца Михаила Хачатуряна с ножом и молотком из-за того, что он долгое время причинял девушкам «физические и психические страдания». Девушки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Сторона защиты утверждает, что Михаил Хачатурян домогался и насиловал своих дочерей, а также призвала считать их действия самообороной. По версии адвоката потерпевшей стороны, Ольги Халиковой, девушки могли убить отца из страха наказания за крупные траты.


 

Теги: Убийство, Москва, суд
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