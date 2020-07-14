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Дела против сестер Хачатурян поступили в московские суды

Ангелина Хачатурян
Ангелина Хачатурян (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Московский государственный суд поступило уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Дело младшей сестры, Марии, как сообщает «РИА Новости», поступило в Бутырский суд Москвы.

На момент убийства отца Мария, в отличие от старших сестер, была несовершеннолетней. Ранее о том, что ее дело отдельно направят в Бутырский суд, говорил адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что в отношении Марии рассмотрят вопрос о применении принудительной меры медицинского характера. Старшим сестрам за убийство, квалифицированное как совершенное группой лиц по предварительному сговору, грозит от восьми до 20 лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Бутырского суда.

Адвокат заявил о требовании прокурора считать действия Хачатурян обороной
Общество
Сестры Ангелина (на переднем плане) и Крестина&nbsp;Хачатурян&nbsp;в суде

Сестер Хачатурян задержали в 2018 году. Как установил Следственный комитет (СК), они напали на отца с ножом и молотком из-за того, что мужчина долгое время причинял девушкам «физические и психические страдания». СК обвинил девушек в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Защита сестер заявила, что Михаил Хачатурян домогался и насиловал своих дочерей, и призвала считать их действия самообороной. Адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова также отмечала, что девушки могли убить отца в страхе, что он накажет их за крупные траты.

В 2019 году Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение в отношении девушек. Адвокат одной из сестер Алексей Паршин пояснял, что замгенпрокурора Виктор Гринь посчитал выводы следствия несоответствующими действительности и расценил действия девушек как необходимую самооборону.

Защита предполагала, что следствие разберет доводы Грина, после чего обвинение переквалифицируют и уголовное преследование прекратят, не доводя до суда. Однако 12 июля Генпрокуратура за подписью Грина утвердила старое обвинение в убийстве по предварительному сговору. Адвокат одной из сестер Алексей Липцер отметил, что, «очевидно, что-то за это время в его (Грина) позиции поменялось».

Теги: суд, новости, Москва
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