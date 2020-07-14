Дела против сестер Хачатурян поступили в московские суды

Ангелина Хачатурян (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Московский государственный суд поступило уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Дело младшей сестры, Марии, как сообщает «РИА Новости», поступило в Бутырский суд Москвы.

На момент убийства отца Мария, в отличие от старших сестер, была несовершеннолетней. Ранее о том, что ее дело отдельно направят в Бутырский суд, говорил адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что в отношении Марии рассмотрят вопрос о применении принудительной меры медицинского характера. Старшим сестрам за убийство, квалифицированное как совершенное группой лиц по предварительному сговору, грозит от восьми до 20 лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Бутырского суда.