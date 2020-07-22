СК заявил о задержании в Грузии соучастника убийства следователя Шишкиной

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское (Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости)

В Грузии задержан предполагаемый соучастник убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«На территории Грузии в рамках расследования уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной задержан один из соучастников — Иван Кочетков», — говорится в сообщении СК. В пресс-службе также пояснили, что сейчас проходит процедура экстрадиции подозреваемого в Россию.

Ранее Кочеткову были заочно предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, а также в умышленном уничтожении имущества и насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования (ст. 295, 167, 296 УК РФ).

По данным СК, Кочетков в январе 2018 года по указу Ярослава Сумбаева поджег машину Шишкиной, чтобы она прекратила уголовное преследование Сумбаева. Также задержанный направлял ей текстовые сообщения с угрозами. Позднее, когда Сумбаев решил убить Шишкину, Кочеткова привлекли в качестве пособника для сбора информации о ней.