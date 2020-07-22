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СК заявил о задержании в Грузии соучастника убийства следователя Шишкиной

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское
На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское (Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости)

В Грузии задержан предполагаемый соучастник убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«На территории Грузии в рамках расследования уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной задержан один из соучастников — Иван Кочетков», — говорится в сообщении СК. В пресс-службе также пояснили, что сейчас проходит процедура экстрадиции подозреваемого в Россию.

Ранее Кочеткову были заочно предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, а также в умышленном уничтожении имущества и насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования (ст. 295, 167, 296 УК РФ).

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По данным СК, Кочетков в январе 2018 года по указу Ярослава Сумбаева поджег машину Шишкиной, чтобы она прекратила уголовное преследование Сумбаева. Также задержанный направлял ей текстовые сообщения с угрозами. Позднее, когда Сумбаев решил убить Шишкину, Кочеткова привлекли в качестве пособника для сбора информации о ней.

Шишкина была убита 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское. Перед убийством следователь сообщала об анонимных угрозах в свой адрес. СК установил, что заказчиком убийства был Сумбаев, для совершения преступления он привлек несовершеннолетнего, а тот — своего знакомого Абдулазиза Абдулазизова, который и застрелил Шишкину.

Ярослава Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадиции подозреваемого в Россию. Абдулазизова задержали в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина занималась уголовным делом о взломе баз данных авиационных и железнодорожных перевозчиков. Организованная группа хакеров во главе с Сумбаевым на фиктивном возврате билетов на самолеты и поезда заработала более 17 млн руб. в 2013–2014 годах.

Теги: Убийство, расследование, Следственный комитет
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