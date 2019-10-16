Грузия экстрадирует подозреваемого в убийстве следователя МВД Шишкиной

Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадицию в Россию 28-летнего российского хакера Ярослава Сумбаева, подозреваемого в убийстве следователя МВД России по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом сообщает Imedi News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сумбаев ознакомился с приказом 15 октября, однако до момента своей экстрадиции он намерен обратиться в Страсбургский суд для приостановки выдачи России. По данным Минюста, правовые гарантии России соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека и практике суда Страсбурга.

Изначально Грузия планировала экстрадировать Сумбаева в Россию в мае этого года, однако позднее Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции из-за рассмотрения прошения Сумбаева о предоставлении убежища.

Следователя МВД России Евгению Шишкину застрелили в октябре 2018 года. Она занималась расследованием дела о преступном сообществе хакеров, которые заработали 17 млн руб. на фиктивных возвратах билетов РЖД и S7. Сумбаев проходил по делу о мошенничестве в качестве организатора и лидера преступного сообщества, однако сумел скрыться от следствия.

Его арестовали грузинские правоохранители 5 ноября 2018 года по обвинению в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта. 26 ноября Генеральная прокуратура России обратилась к Тбилиси с просьбой о его выдаче.