Дума приняла пакет законов об ограничении госзакупок иностранных товаров

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Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки к двум законам, касающиеся особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием, сообщает ТАСС.

Речь идет о поправках к законам «О контрактной системе» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).

В соответствии с законопроектом правительство России будет наделено правом определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием. Также правительство сможет устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.

По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения.

«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — говорил Борисов, выступая в Госдуме перед голосованием в первом чтении.