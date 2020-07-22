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Дума приняла пакет законов об ограничении госзакупок иностранных товаров

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки к двум законам, касающиеся особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием, сообщает ТАСС.

Речь идет о поправках к законам «О контрактной системе» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).

В соответствии с законопроектом правительство России будет наделено правом определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием. Также правительство сможет устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.

По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения.

«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — говорил Борисов, выступая в Госдуме перед голосованием в первом чтении.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Кроме того, положения о квотировании закупок будут распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах Евразийского экономического союза.

Как ранее писал РБК, предложения разработаны Минпромторгом. 23 июня вице-премьер Юрий Борисов, курирующий промышленность и ТЭК, представил в Госдуме поправки к законам о закупках госорганов и госкомпаний, оба законопроекта были одобрены депутатами в первом чтении.

Теги: Госдума, госзакупки
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