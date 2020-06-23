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Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

Емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются для госорганов и госкомпаний, — порядка 8,2 трлн руб. и 21,3 трлн руб. соответственно. Примерно две трети приходится на иностранцев, подчеркнул вице-премьер
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Во вторник, 23 июня, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий промышленность и ТЭК, представил в Думе поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ). Оба законопроекта, внесенные 9 июня, были во вторник одобрены депутатами в первом чтении.

Законопроекты дают право правительству определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием, а также определять начальную (максимальную) цену контракта, единицы товара, работы или услуги. Помимо этого они устанавливают порядок выполнения госзаказчиками и госкомпаниями минимальной доли закупок.

«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.

Мишустин заявил о преобладании иностранных поставщиков в ряде госзакупок
Бизнес
Михаил Мишустин

По данным на 2019 год, емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-му и 223-му законам, составляет порядка 8,2 трлн руб. и 21,3 трлн руб. соответственно, сообщил вице-премьер. По его словам, около одной трети приходится на российскую продукцию (без учета работ и услуг). Остальное — импорт, сказал Борисов.

«После распада Союза и лихих девяностых промышленность оказалась на грани выживания... Мы подарили свой внутренний рынок иностранным производителям под оглушительные аплодисменты наших западных «партнеров», — заявил вице-премьер.

«Сделано в России»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, комментируя РБК поправки, сообщил, что сейчас доля отечественного оборудования в закупках госкомпаний не превышает 3–5%. По его мнению, это происходит из-за длительных последствий развала советской промышленности, несовершенного законодательства и стереотипов по поводу бренда «сделано в России».

«Конечно, такую ситуацию необходимо менять. Многие страны мира активно поддерживают собственное производство. Преференции для «своих» есть в США, Китае, Индии, Японии, где понимают, что такие меры позволяют развивать критически важные технологии, промышленность и экономику страны в целом», — заявил глава Ростеха.

В 2019 году Юрий Борисов, выступая с докладом «О локализации производства техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов», предлагал наделить правительство правом определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием. Вице-премьер предложил обязать госзаказчиков покупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок, назвав примером удачной господдержки действия США в 1980-е.

Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров
Политика
Юрий Борисов

Эта идея выглядит искусственной, на рынке есть секторы, в которых Россия объективно зависит от внешних поставок, например в сфере здравоохранения, говорил РБК директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев. «Подход, при котором бюджет должен будет платить через закупки для госпредприятий и бюджетных организаций за менее качественные и более дорогие поставки российских комплектующих или технологий, не представляется правильным», — считает эксперт.

Более разумным, на его взгляд, был бы подход, при котором правительство заранее объявляет о введении «порогов» для разных отраслей, вступающих в силу, например через два или три года. Он позволил бы учесть специфику секторов и дал бы время бизнесу на адаптацию к новым условиям, пояснил Яковлев.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Юрий Борисов, Сергей Чемезов, Ростех
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