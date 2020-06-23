Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

Емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются для госорганов и госкомпаний, — порядка 8,2 трлн руб. и 21,3 трлн руб. соответственно. Примерно две трети приходится на иностранцев, подчеркнул вице-премьер

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Во вторник, 23 июня, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий промышленность и ТЭК, представил в Думе поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ). Оба законопроекта, внесенные 9 июня, были во вторник одобрены депутатами в первом чтении.

Законопроекты дают право правительству определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием, а также определять начальную (максимальную) цену контракта, единицы товара, работы или услуги. Помимо этого они устанавливают порядок выполнения госзаказчиками и госкомпаниями минимальной доли закупок.

«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.

По данным на 2019 год, емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-му и 223-му законам, составляет порядка 8,2 трлн руб. и 21,3 трлн руб. соответственно, сообщил вице-премьер. По его словам, около одной трети приходится на российскую продукцию (без учета работ и услуг). Остальное — импорт, сказал Борисов.