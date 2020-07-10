ВОЗ назвала нарушения самоизоляции причиной роста COVID в России

При всеобщей расслабленности вторая волна коронавируса может произойти в любое время, «хоть завтра», заявила Мелита Вуйнович

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Сохранение уровня заражений коронавирусом в России и его рост в некоторых регионах является следствием несоблюдения противоэпидемиологических правил и самоизоляции многими гражданами, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом пишет «РИА Новости».

«В России проживают 145 млн человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила — вот откуда и берутся ваши 6 тыс. зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск. Конечно, эпидемия не находится в этой фазе везде, но даже Москва держится на своих 600 [случаях заражения в день] более одной недели», — сказала Вуйнович.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Она считает главной причина роста числа заболевших то, что люди не соблюдают правила. «Еще есть люди, которые были в контакте с больными и продолжают перемещаться и не самоизолируются. Во многих европейских странах такие люди строго сидели на изоляции», — заверила представитель ВОЗ.

Она пояснила, что ежедневный прирост количества заболевших должен уменьшаться, но в России он практически не падает. «Так что я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост — 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу», — отметила она.