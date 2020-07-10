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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ назвала нарушения самоизоляции причиной роста COVID в России

При всеобщей расслабленности вторая волна коронавируса может произойти в любое время, «хоть завтра», заявила Мелита Вуйнович
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сохранение уровня заражений коронавирусом в России и его рост в некоторых регионах является следствием несоблюдения противоэпидемиологических правил и самоизоляции многими гражданами, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом пишет «РИА Новости».

«В России проживают 145 млн человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила — вот откуда и берутся ваши 6 тыс. зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск. Конечно, эпидемия не находится в этой фазе везде, но даже Москва держится на своих 600 [случаях заражения в день] более одной недели», — сказала Вуйнович.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Она считает главной причина роста числа заболевших то, что люди не соблюдают правила. «Еще есть люди, которые были в контакте с больными и продолжают перемещаться и не самоизолируются. Во многих европейских странах такие люди строго сидели на изоляции», — заверила представитель ВОЗ.

Она пояснила, что ежедневный прирост количества заболевших должен уменьшаться, но в России он практически не падает. «Так что я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост — 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу», — отметила она.

Вуйнович также заявила, что вторая волна коронавируса может прийти в Россию «хоть завтра, если все расслабятся».

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

7 июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется. «Вспышка [коронавируса] ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — отметил он. По его словам, количество жертв COVID-19 «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.

По данным ВОЗ на 10 июля, в мире зарегистрировано 11,8 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 545 тыс. человек умерли. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии вирус выявили у 12,2 млн человек, в результате заражения скончались более 554,9 тыс. человек.

В России число выявленных случаев заражения превысило 700 тыс., почти 11 тыс. пациентов с коронавирусом умерли.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ВОЗ, коронавирус, эпидемия, самоизоляция
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