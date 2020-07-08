Собянин заявил о надежде на начало учебного года с 1 сентября

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Текущая эпидемиологическая обстановка в Москве позволит столичным школьникам приступить к занятиям 1 сентября. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин во время международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», передает ТАСС.

«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено Министерством образования», — заявил Собянин, пояснив, что думает так из-за «эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве».

«Я считаю, что мы должны как можно раньше вернуться к нормальной жизни, к нормальной системе обучения», — отметил мэр. При этом, по его словам, в системе образования надо продолжать развивать электронные сервисы и технологии.

В конце июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школьники начнут учебный год 1 сентября. При этом в школах усилят меры санитарной безопасности.