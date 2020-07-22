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Политика ,  
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Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства

Премьер-министр впервые после назначения выступил с отчетом о работе кабинета министров перед депутатами Госдумы. Он также перечислил пять базовых ценностей, на которые опирается правительство
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров. Трансляцию выступления вел сайт Государственной думы.

«Мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит достижения национальных целей, которые поставил президент», — сказал Мишустин.

Премьер также заявил, что правительство начало работу «исходя из пяти базовых ценностей».

«Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее — работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — сказал глава правительства.

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Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Мишустин был назначен премьер-министром по указу президента Владимира Путина 16 января 2020 года. Накануне, 15 января, его предшественник Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Это произошло спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Путин предложил внести в Конституцию несколько поправок, в частности закрепить статус Госсовета и дать Думе полномочия утверждать, а не только согласовывать председателя правительства, вице-премьеров и большинство министров.

Выступая с программной речью перед депутатами, новый глава кабинета министров объявил о главных приоритетах работы, среди которых забота о семье и детях, повышение качества управления, повышение благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве, эффективное использование ресурсов, стимулирование цифровизации реального сектора экономики, развитие транспорта, прежде всего автодорог, и запуск нового инвестиционного цикла.

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После начала пандемии коронавируса Мишустин возглавил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, правительство приняло несколько пакетов помощи населению и бизнесу. Однако премьер отмечал, что эпидемия поставила под угрозу достижения России последних десятилетий в деле сокращения бедности.

«Серьезные негативные последствия [пандемии] испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал Мишустин 8 июля.

По словам премьера, проблемы, порожденные пандемией, «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул тогда Мишустин.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Госдума, Михаил Мишустин, отчет
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