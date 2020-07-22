Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства

Премьер-министр впервые после назначения выступил с отчетом о работе кабинета министров перед депутатами Госдумы. Он также перечислил пять базовых ценностей, на которые опирается правительство

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров. Трансляцию выступления вел сайт Государственной думы.

«Мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит достижения национальных целей, которые поставил президент», — сказал Мишустин.

Премьер также заявил, что правительство начало работу «исходя из пяти базовых ценностей».

«Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее — работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — сказал глава правительства.