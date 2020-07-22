Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 21 июл, 12:52
США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса Технологии и медиа, 04:20 В Подмосковье загорелись склады с горючими смесями Общество, 04:09 На Украине усилили меры безопасности в девяти областях Общество, 03:48 Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США Политика, 03:25 Захватчика из Луцка отправят на психиатрическую экспертизу Общество, 02:33 Минобороны проверило боевую готовность войск по поручению Путина Общество, 01:43 В СБУ уточнили число освобожденных заложников в Луцке Общество, 01:16 В Конгрессе одобрили бюджет Пентагона с санкциями против Nord Stream 2 Политика, 01:15 Минобороны Армении заявило об отражении атаки азербайджанского спецназа Общество, 00:50 США объявили награду в $5 млн за сведения о близком друге Мадуро Политика, 00:44 Беглов заявил о не дающих «заснуть и пройти мимо» проблем горожанах Общество, 00:20 Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума Финансы, 00:00 Умер актер Андрей Сиротин Общество, 21 июл, 23:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июля Общество, 21 июл, 23:40
Общество ,  
0 

На Украине усилили меры безопасности в девяти областях

Национальная полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. В настоящее время МВД отрабатывает возможные контакты Максима Кривоша, захватившего ранее автобус с пассажирами в Луцке, уточняет телеканал «112 Украина» со ссылкой на главу департамента коммуникаций ведомства Артема Шевченко.

Меры усилены в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В полиции пояснили, что целью является недопущение дестабилизации обстановки в стране, а также предупреждение террористических проявлений.

Правоохранители патрулируют улицы, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах в областные центры установлены мобильные посты.

В МВД Украины сообщили о задержании сообщника террориста из Луцка
Общество
Задержание в Луцке

Автобус был захвачен в центре Луцка утром 21 июля. Захватчиком, по данным МВД, является уроженец Оренбургской области Максим Кривош.

Заложники были освобождены после того, как президент Владимир Зеленский выполнил одно из требований мужчины, опубликовав у себя в Facebook видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Затем Зеленский удалил видеозапись.

Служба безопасности Украины (СБУ) уточнила, что были взяты в заложники 13 человек. СБУ назвала произошедшее терактом. Возбуждены уголовные дела по статье о захвате заложников, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием, а также о террористическом акте. Захватчика отправят на психиатрическую экспертизу.

Теги: Украина, захват заложников
Материалы по теме
Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками
Общество
Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter