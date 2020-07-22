На Украине усилили меры безопасности в девяти областях

Национальная полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. В настоящее время МВД отрабатывает возможные контакты Максима Кривоша, захватившего ранее автобус с пассажирами в Луцке, уточняет телеканал «112 Украина» со ссылкой на главу департамента коммуникаций ведомства Артема Шевченко.

Меры усилены в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В полиции пояснили, что целью является недопущение дестабилизации обстановки в стране, а также предупреждение террористических проявлений.

Правоохранители патрулируют улицы, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах в областные центры установлены мобильные посты.

Автобус был захвачен в центре Луцка утром 21 июля. Захватчиком, по данным МВД, является уроженец Оренбургской области Максим Кривош.