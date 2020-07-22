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Минобороны проверило боевую готовность войск по поручению Путина

В Вооруженных силах России завершилась внезапная проверка боевой готовности, начатая по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Проверка проводилась с 17 по 21 июля. Военное ведомство проверило готовность войск Южного и Западного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Военно-морского флота. Сейчас военнослужащие возвращаются в места дислокации.

Во время проверки войска задействовали более чем в полусотне разных учений на 35 полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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Фото: mil.gov.ua

Целью внезапной проверки, как пояснили в Минобороны, было оценить способность военных обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняется угроза терроризма, а также определить степень готовности войск к предстоящим на юге страны стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Всего была проверена готовность около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 100 кораблей и судов обеспечения.

Замминистра обороны России Александр Фомин заявлял, что внезапная проверка боевой готовности российских войск не связана с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, где в середине июля произошли столкновения между вооруженными силами двух стран.

Теги: Вооруженные силы России, Минобороны, проверка боеготовности
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