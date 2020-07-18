Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

Экипажи танков Т-72 в рамках внезапной проверки войск (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости)

Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин журналистам, передает «Интерфакс»

По его словам, нет никакой связи между проводимыми министерством мероприятиями по боевой подготовке и обострением конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Фомин уточнил, что ведомство заранее сообщило зарубежным коллегам о внезапной проверке. Также он добавил, что в войска находятся в высшей степени боевой готовности и готовятся к выполнению учебно-боевых заданий. Мероприятие будет проходить на 35 полигонах и участках местности и 17 морских полигонах.

Ранее,12 июля, на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе начались боевые столкновения между вооруженными силами двух стран. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе страны понесли потери и обвиняют друг друга в нарушении границ. 17 июля стороны заявили о стабилизации ситуации.







