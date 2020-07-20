В Черном море начались совместные учения Украины и США

Фото: mil.gov.ua

В Черном море стартовали совместные учения украинских и американских военных Sea Breeze 2020, сообщается на сайте Минобороны Украины.

Помимо Украины и США участие в них принимают военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

По словам командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы, эти учения — один из главных инструментов повышения эффективности Военно-морских сил Украины и перевода украинской армии под стандарты НАТО.

В Министерстве иностранных дел России считают, что такая активность военных в Черном море только ослабляет региональную безопасность. Об этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил «РИА Новости».