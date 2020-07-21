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Политика ,  
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Лавров обсудил с главой МИД Египта проблемы в Ливии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри кризис в Ливии. Об этом сообщил МИД России на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что в ходе беседы министры поговорили об обстановке в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе и о ливийском кризисе. «С обеих сторон была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране путем переговоров с участием всех ливийских сторон в русле реализации решений берлинской конференции, закрепленных резолюцией 2510 Совбеза ООН», — добавили в министерстве.

Также в сообщении отмечается, что Лавров и Шукри отметили значение Каирской декларации от 6 июня для продвижения ключевых принципов берлинского процесса для организации обсуждения договоренностей об обустройстве Ливии после конфликта «на основе баланса интересов трех исторических регионов страны».

Правительство нацсогласия отвергло выдвинутую Египтом инициативу по Ливии
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Фото: John Moore / Getty Images

В Ливии параллельно работают два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия (ПНС) при Фаизе Сарадже (создано при поддержке ООН. — РБК) и Ливийская национальная армия (ЛНА) при фельдмаршале Халифе Хафтаре. С 2011 года после свержения и убийства Муаммара Каддафи в стране идет противостояние между ПНС и ЛНА. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Весной 2019 года конфликт между двумя органами власти обострился. Тогда войска Хафтара выдвинулись на Триполи, подконтрольный Сараджу.

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Абдель Фаттах ас-Сиси

В феврале 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая закрепляет итоги конференции по Ливии, которая прошла в январе в Берлине. Резолюцию поддержали 14 государств. Россия оказалась единственной воздержавшейся в ходе голосования, так как Москва не уверена, что все пункты документа будут исполняться. В нем указано, что в Ливии возможно провести международную операцию по контролю над соблюдением режима прекращения огня. Также согласно резолюции участники берлинской конференции должны не вмешиваться в конфликт между ЛНА и ПНС.

В июне 2020 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинул предложения Ливии по преодолению кризиса, предусматривающие полное прекращение огня в стране с 8 июня и вывод всех иностранных наемников с территории страны. Каир также предложил распустить вооруженные формирования и передать их оружие ЛНА, чтобы силы Хафтара «взяли на себя ответственность и миссию по обеспечению безопасности» в Ливии.

Глава Высшего государственного совета, который действует совместно с Правительством национального согласия Ливии, Халед аль-Мешрине заявил, что не поддерживает такую инициативу. Кроме того, он отверг попытку фельдмаршала Халифы Хафтара вернуться к переговорам. Фельдмаршал, напротив, поддержал предложение Египта.

Теги: Ливия, Египет, Сергей Лавров
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