Лавров обсудил с главой МИД Египта проблемы в Ливии

Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри кризис в Ливии. Об этом сообщил МИД России на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что в ходе беседы министры поговорили об обстановке в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе и о ливийском кризисе. «С обеих сторон была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране путем переговоров с участием всех ливийских сторон в русле реализации решений берлинской конференции, закрепленных резолюцией 2510 Совбеза ООН», — добавили в министерстве.

Также в сообщении отмечается, что Лавров и Шукри отметили значение Каирской декларации от 6 июня для продвижения ключевых принципов берлинского процесса для организации обсуждения договоренностей об обустройстве Ливии после конфликта «на основе баланса интересов трех исторических регионов страны».

В Ливии параллельно работают два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия (ПНС) при Фаизе Сарадже (создано при поддержке ООН. — РБК) и Ливийская национальная армия (ЛНА) при фельдмаршале Халифе Хафтаре. С 2011 года после свержения и убийства Муаммара Каддафи в стране идет противостояние между ПНС и ЛНА. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Весной 2019 года конфликт между двумя органами власти обострился. Тогда войска Хафтара выдвинулись на Триполи, подконтрольный Сараджу.