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Глава МВД Франции заявил об отсутствии признаков поджога в соборе Нанта

Пожарные на месте пожара в соборе в Нанте
Пожарные на месте пожара в соборе в Нанте (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

На сегодняшний день нет признаков того, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в городе Нанте был результатом преступных действий. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, его слова приводит Ouest France.

«На данный момент ничто не указывает на то, что это было преступлением», — сказал он.

Министр предположил, что пожар мог произойти случайно, а также добавил, что расследование продолжается.

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Возгорание в соборе Святых Петра и Павла произошло в субботу, 18 июля. В результате пожара полностью выгорели витражи, был разрушен орган. Прокурор Нанта Пьер Сен не исключал, что пожар произошел в результате намеренного поджога.

По подозрению в поджоге был задержан 39-летний выходец из Руанды. Он работал в соборе добровольцем. Однако после допроса его отпустили, никаких обвинений ему предъявлено не было.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году. Его возводили в течение 457 лет — до 1891 года.

Теги: Нант, собор, Франция, пожар
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